Treue Blutspender werden in Marbach geehrt

Im Rahmen der Sitzung des Ortschaftsrates Marbach durfte stellvertretender Ortsvorsteher Ralf Hofbaur im Beisein von DRK-Ortsvereinsvorsitzenden Wolfgang Renn für 10-maliges Blutspenden Andreas Harsch ehren, der jedoch nicht anwesend sein konnte. Simone Schobloch, Karl Schobloch und Josef Heinzelmann wurden für 50-maliges Blutspenden geehrt.

Ralf Hofbaur bedankte sich bei den Geehrten für ihr bürgerschaftliches Engagement und überreichte ihnen ein kleines Dankeschön. Wolfgang Renn überreichte die jeweilige Urkunde mit Ehrennadel und machte in seinen Dankesworten deutlich, dass sie als regelmäßige Blutspender dafür Sorge tragen, dass es dem Blutspendedienst ermöglicht wird, kranke Personen an 365 Tagen im Jahr mit Blutprodukten zu versorgen. Außerdem äußerte er den Wunsch, dass sie alle weiterhin so engagiert dabei bleiben und auch andere durch ihr Vorbild motivieren, selbst Blut zu spenden.