Tafel sammelt Geschenkspenden ein

Die Eltern der Kinder des Kindergartens St. Nikolaus haben mehrere Geschenke für Kinder benachteiligter Familien gespendet. Die Tafel Bad Saulgau hat dafür im Vorhinein Wünsche formulieren lassen, die in anonymisierter Form im Kindergarten aushingen. Uwe Müller von der Tafel hat die Geschenke am Übergabetag vergangene Woche freudig entgegengenommen.

„Während sich vielen Eltern angesichts übervoller Kinderzimmerregale die Frage stellt, was sie ihren Kindern noch schenken könnten, fehlen anderen die finanziellen Möglichkeiten, um auch nur kleine Wünsche erfüllen zu können“, mit unter anderem diesen Worten hat der Elternbeirat des Kindergarten St. Nikolaus in Herbertingen auf sein Projekt aufmerksam gemacht. In Zusammenarbeit mit der Tafel in Bad Saulgau haben die Eltern der Kindergartenkinder 55 Geschenkwünsche wahr werden lassen. Das ist eine Steigerung, denn im vergangenen Jahr waren es lediglich noch 38 Geschenke, die der Tafel übergeben wurden. „Es haben sich teilweise auch Familien zusammengeschlossen oder Wünsche im Bekanntenkreis weitergereicht“, freute sich die Elternbeiratsvorsitzende Martina Vogel.

Uwe Müller, Leiter der Tafel in Bad Saulgau, hat die formulierten Wünsche im Vorhinein gesammelt. In den Wochen vor der Adventszeit konnten die Eltern der Kindergartenkinder diese Wünsche, in anonymisierter Form, auf Christbaumkugeln geschrieben, direkt von zwei Wunschbäumen im Kindergarten nehmen, um die Geschenke zu besorgen. „Die Wünsche sind brutal schnell weg gewesen“, berichtete Melanie Siebenrock, Leiterin des Kindergartens, und lobte das große Engagement des Elternbeirates.

Viele Wünsche

„Ein Rucksack für den Sport“, „einen Mc Donald’s-Gutschein für mich und meine Freundin“ oder „Schminke“: Viele Wünsche waren, anders als vermutet, Dinge, die für die meisten von uns selbstverständlich sind. Uwe Müller erklärte bei der Übergabe, dass in Bad Saulgau und Umgebung rund 500 Berechtigungsscheine zum Einkauf in der Tafel ausgehändigt worden seien, mit steigender Tendenz. Diese Scheine erhielten Betroffene vom Sozialamt, der Kirche oder Wallfahrtsorganisationen. „Erschütternd ist, dass auch viele Alleinerziehende und weibliche Altersrentnerinnen bei uns einkaufen müssen“, so Uwe Müller. Ihm liege eines besonders am Herzen: „Dass man auch den Kindern in der Region hilft.“ „Ich fühlte mich direkt verbunden und stellte mir vor, wie das Kind das Geschenk an Weihnachten auspackt“, fügte Melanie Siebenrock dem hinzu. In den kommenden Tagen wird Uwe Müller die Geschenke übergeben. Zusammen mit mehreren Kindergartenkindern hat er die Päckchen am Übergabetag in seinen Transportwagen geladen. Die Frage eines Kindes, ob er die Geschenke nun dem Christkind übergebe, bejahte Müller dabei mit einem strahlenden im Gesicht.