Such- und Rätselspaß zu Ostern

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Welche ist die beliebteste Farbe bei Ostereiern?“ – Such- und Rätselspaß standen am Karsamstag bei der Ortsgruppe Herbertingen im Mittelpunkt. Rund 50 Kinder nahmen mit ihren (Groß-)Eltern an der Osterhasenschnitzeljagd teil.

Gemeinsam mit Janine Lehleiter hat Sabrina Lehleiter, stellvertretende Leiterin Familiengruppe, im Vorfeld auf zwei Wegen im Herbertinger Wald bunte Eier versteckt. In zwei Gruppen eingeteilt mussten die Familien an je fünf Stationen die Eier suchen und sich nebenbei unterhaltsamen Fragen stellen. Am Schluss wurde pro Gruppe nach dem Stadt-Land-Fluss-Prinzip eine Gewinnerfamilie gekürt, auf welche selbstverständlich ein kleiner Preis wartete.

Als Belohnung für die fleißige Suche gab es für alle Kinder ein kleines Oster-Carepaket – gefüllt mit einem Osterhäschen aus Hefe, Gummibärchen, einem Fruchtsaftgetränk sowie dem Albärtpass. Mit diesem können sich die Kinder bei künftigen Veranstaltungen Stempel abholen und am Schluss erwartet sie eine Überraschung. „Wir sind total überwältigt und glücklich. Und freuen uns auf noch mehr tolle Veranstaltungen für Familien“, so Sabrina Lehleiter.