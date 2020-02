Eine Sturmböe ist Auslöser für einen Unfall am Montagmittag gewesen. Wie die Polizei mitteilt, kippte wegen einer Strumböe gegen 11.40 Uhr der Anhänger eines Sprinters um und wurde vom Fahrzeug weggerissen. Das Fahrzeuggespann war auf der Ertinger Straße von Herbertingen in Richtung Ertingen unterwegs, als es von der Böe erfasst wurde. Der 36-jährige Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Schaden in Höhe von 5000 Euro.