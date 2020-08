Streit, Flaschenwurf und Anzeige: Grillparty in Herbertingen eskaliert

Was als Grillparty am Samstagabend in Herbertingen begonnen hat, endete mit einem Streit, einem Flaschenwurf, einem Schlag auf die Lippe und einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Wie die Polizei mitteilt, betranken sich die beiden beteiligten Bekannten zunächst gemeinsam. Als sie in Streit gerieten, wurde die Flasche geworfen und einer der Männer bekam einen Schlag auf die Lippe. Der Geschädigte wiederum war mit mehr als 1,6 Promille auf dem Fahrrad unterwegs. Er muss sich jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.