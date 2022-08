Streit endet mit einem Glas im Gesicht

Eine Schnittwunde im Gesicht hat ein 46-jähriger Mann erlitten, als ihm eine 43-Jährige am Sonntag um kurz nach 13 Uhr in einer Wohnung in der Hauptstraße ein Glas ins Gesicht warf und dieses den Mann oberhalb des Auges traf.

Eine ärztliche Versorgung der Wunde war nicht notwendig. Vorausgegangen waren Streitigkeiten zwischen den beiden. Die 43-Jährige gab zudem an, der Mann habe sie zuvor mit der Faust gegen die Brust geschlagen.

Polizisten stellten sowohl bei der Frau, als auch bei dem Mann eine deutliche Alkoholisierung fest. Nach den wechselseitigen Handgreiflichkeiten muss nun der Mann mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen, während die Frau eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erwartet.