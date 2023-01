Die Sternsinger wurden vor dem Dreikönigstag in der St. Oswaldkirche in Herbertingen von Pfarrer Jürgen Brummwinkel in feierlichem Rahmen ausgesandt. Insgesamt sind in diesem Jahr fünf Gruppen mit 23 Kindern unterwegs, um den Segen Gottes in die Häuser zu bringen. Die Aktion steht dieses Jahr unter dem Motto „Kinder stärken – Kinder schützen“.