Steinacher löst Siebenrock an der Vereinsspitze ab

Eines wurde bei der Hauptversammlung der Aktion Eine Welt Herbertingen bei der Hauptversammlung im Gasthaus „Engel“ klar: Die Mitglieder leisten einen unglaublich hohen, ehrenamtlichen Dienst und können so durch Erlöse aus dem Eine-Welt-Laden verschiedene Hilfsprojekte unterstützen. Bei den Wahlen löste Paul Steinacher Ulrike Siebenrock beim Vereinsvorsitz ab.

„Es gibt wieder viel zu berichten“, kündigte die Vereinsvorsitzende Siebenrock zum Beginn der Sitzung am Freitagabend an. Das traf dann auch auf ihren Stellvertreter Hans Pfeifer zu, der über die Aktivitäten der Aktion Eine Welt Herbertingen sprach, die von Paul Steinacher bebildert wurden. Dazu zählte wieder der Welt-Ladentag, der Ausflug des Verkaufsteams ins Pfrunger-Burgweiler Ried, die Präsentation der Produkte aus dem Laden, das Angebot beim Kinder-Sommer, die „Faire Woche“, die mit einem ökumenischen Gottesdienst verbunden war. Bei einem Tansania-Abend gaben Gabi, Paul und Ines Steinacher Einblick über die Hilfe und Unterstützung, die der Verein dort vor Ort gewährt. „Die Spenden kommen richtig an“, so Hans Pfeifer, der auch von einer gut gefüllten Kirche mit vielen Narren anlässlich des OHA-Treffens berichten konnte. Hier trat auch der Eine-Welt-Chor auf, der über 25 Jahre vom Ehepaar Elfriede und Dietmar Engenhardt geleitet wurde.

Verstärkung gesucht

Das Hauptgeschäft des Vereins spielt sich natürlich im Laden ab. Ein bewährtes Team, so Steffi Beller, kümmert sich hier um die Deko und den Einkauf sowie um den Verkauf der fair gehandelten Waren. Stolz ist sie, dass auch Produkte wie Wein oder Öl an örtliche Lokalitäten verkauft werden können. Trotzdem, so Steffi Beller, würde sich das große Verkaufsteam über weitere, freiwillige Hilfen freuen, angesichts der großen Produktpalette im Eine-Welt-Laden. Durch die Erlöse im Laden könnten so weltweit Hilfsprojekte unterstützt werden. Conny Blersch zeigte auf, wo die Gelder hinfließen. Ob in Guatemala, Bolivien, Philippinen oder auch Tansania, die Unterstützung durch die Herbertinger Aktion Eine Welt kommt an und wird dringend gebraucht. So konnten mehr als 5000 Euro für Hilfsprojekte im vergangenen Jahr zur Verfügung gestellt werden, war von Kassiererin Gudrun Berner-Weiß zu erfahren. „Geld ist aber nicht alles, vielmehr sollten wir die Ziele des Vereins in den Vordergrund stellen“, rief sie die Versammlung auf. Dass sie es aber versteht, eine Vereinskasse tadellos zu führen, das bestätigte ihr Dietmar Engenhard.

Alle Ämter besetzt

Als Vertreter der Gemeinde Herbertingen sprach Manfred Müller allen Mitgliedern ein großes Kompliment für ihr ehrenamtliches Engagement aus. Seine Hauptaufgabe an diesem Abend war aber die Wahlleitung, denn es musste für die nächsten zwei Jahre das komplette Führungsteam neu bestellt werden. Und so setzt sich die Vorstandschaft nun zusammen: Vorsitzender Paul Steinacher, Stellvertreter Hans Pfeifer, Kassiererin Gudrun Berner-Weiß, Schriftführer Wilhelm Niederer. Zu Beiräten gewählt wurden: Maria Klaus, Ulrike Siebenrock, Steffi Beller, Leonie Blersch, Elisa Rechle, Nathalie Figger und Angela Rehberg-Lutz. Kassenprüfer bleiben Dietmar Engenhardt und Brigitte Neuburger.

Nicht mehr für den Beirat kandidiert hatten Diana Grimm, Ilse Rink und Conny Blersch. Für ihren zum Teil langjährigen ehrenamtlichen Dienst bei der Aktion Eine Welt dankte ihnen der stellvertretende Vorsitzende Hans Pfeifer und überreichte Blumen. Seit 14 Jahren war Ulrike Siebenrock immer in verantwortlicher Position beim Verein tätig, davon acht Jahren auch als Vorsitzende. Für ihr großes Engagement hatte Pfeifer ebenfalls lobende Worte und ein Blumengebinde. „Wir freuen uns, dass Du weiterhin als Beirätin bei uns tätig bleibst.“ Manfred Müller überreichte ihr eine Urkunde und die Ehrennadel der Gemeinde.