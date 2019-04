Stefan Schnitzer löst Jörg Ritter als Zunftmeister ab

Die Mitglieder der Narrenzunft Herbertingen haben Stefan Schnitzer zum neuen Zunftmeister gewählt. Er löste in der Hauptversammlung am Freitagabend im Gasthaus Engel Jörg Ritter ab, der 15 Jahre lang die Narren angeführt hat und sich nicht mehr zur Wahl stellte.

„Ich bin der Meinung, dass genau jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel ist“, sagte Jörg Ritter. Seine Zunftmeister-Aufgaben seien ihm zunehmend zur Routine geworden. Und es sei auch eine neue junge Generation herangewachsen, die jetzt die Führung übernehmen könne. „Zudem ist ein Wechsel nach dem OHA-Treffen am sinnvollsten“, bemerkte Ritter – dieses Jahr hatte Herbertingen das OHA-Bruderschaftstreffen veranstaltet, die Zunft ist alle vier Jahre an der Reihe.

Er denke, er habe die Zunft im Sinne von seinem Vorgänger, dem heutigen Ehrenzunftmeister Raimund Bulander, und dessen damaligen Stellvertreter Gerhard Füssinger weitergeführt, sagte Ritter. Der scheidende Zunftmeister erwähnte aber auch seinen langjährigen Stellvertreter Klaus Minsch, den er als einen Freund bezeichnete und der, wie deutlich wurde, die Zunft im Grunde auch mit geleitet hat. „Es war eine tolle Zusammenarbeit mit Klaus“, blickte Ritter zurück. Sie beide hätten eine „tolle Zeit“ miteinander erlebt. Minsch war zwölf Jahre lang Vize-Zunftmeister, die vergangenen drei Jahre Schriftführer. Ebenso wie Jörg Ritter zog sich auch Minsch jetzt aus dem Ausschuss der Narrenzunft – das ist das Führungsgremium der Narren – zurück.

70 Ja-Stimmen

Ähnlich wie vor 15 Jahren der Wechsel von Raimund Bulander zu Jörg Ritter wurde jetzt der Wechsel zu Stefan Schnitzer vollzogen: Schnitzer war die letzten drei Jahre Vizezunftmeister und konnte sich auf das Führungsamt vorbereiten. Auch Jörg Ritter war vor seiner Zeit als Zunftmeister drei Jahre lang Vize gewesen. In geheimer Wahl bekam Stefan Schnitzer 70 Ja-Stimmen, eine Stimme ging an jemand anderen, fünf Mitglieder enthielten sich.

Jörg Ritter übergab symbolisch die Marotte, eine Art Zepter, die der Zunftmeister bei Umzügen mit sich führt, an seinen Nachfolger. „Ich freue mich auf die Aufgabe“, sagte der neu gewählte Zunftmeister. Er stellte fest, dass man auch im Ausschuss einen großen Umbruch habe, weil einige Ausschussmitglieder aufhörten. In der Herbertinger Zunft ist es so geregelt, dass die Mitglieder einerseits den Zunftmeister und andererseits den Ausschuss wählen. Dieser Ausschuss wählt dann quasi intern zu einem späteren Zeitpunkt Vizezunftmeister und die anderen wichtigen Amtsträger.

Vor den Wahlen standen die Berichte an. In seinem Bericht hob Jörg Ritter hervor, dass es während der Hauptfasnet an jedem Tag Veranstaltungen in Herbertingen gebe, das sei nur in wenigen Orten so. Er erwähnte auch, mit welcher Begeisterung Herbertinger Kinder bei der Fasnet mit dabei seien. Schriftführer Klaus Minsch zog ein positives Fazit: „Alles in allem kann das OHA-Treffen als großer Erfolg bezeichnet werden.“ Zunft und Gemeinde hätten sich hervorragend präsentiert. Den Kassenbericht legte Säckelmeister Markus Friedmann vor, Häswart Josef Steinacher berichtete aus seinem Bereich, Stefan Schnitzer als Ballwart aus seinem Gebiet. Bürgermeister-Stellvertreter Manfred Müller würdigte die Jugendarbeit des Vereins: „Viele Jugendliche sind voll dabei“, lobte er. Eine einwandfreie Kassenführung bescheinigte Joachim Frik, der ebenso wieder zum Kassenprüfer gewählt wurde wie Martha Blersch.