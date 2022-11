Stark alkoholisierter Mann landet im Arrest statt im Krankenhaus

Ein stark alkoholisierter 69-Jähriger hat am Donnerstagnachmittag den Rettungsdienst und die Polizei beschäftigt.

Nachdem der Mann mehrmals den Rettungsdienst rief und, owohl er unverletzt war, auf den Transport in ein Krankenhaus bestand, rückten auch Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau an. Ein Alkoholtest ergab über 2,5 Promille. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann, der kaum mehr eigenständig gehen konnte, in Gewahrsam und brachten ihn auf dem Polizeirevier in eine Arrestzelle. Den 69-Jährigen erwarten nach Mitteilung der Polizei nun eine Rechnung über die Kosten des Aufenthalts.