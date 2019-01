Städtebauliche Entwicklung nimmt Gestalt an

Wenn alles so weiterläuft und nichts außergewöhnliches dazwischen kommt, werden Ende März die Bauarbeiten im Rahmen der Städtebaulichen Entwicklung Herbertingens beginnen. Das hat Planer Bruno Winecker am Mittwochabend im Gemeinderat mitgeteilt. Damit wird der zweite Bauabschnitt in Angriff genommen, der sich vom Kreisverkehr am Rewe-Markt bis zur Sonnenstraße und der Einmündung in die Pfarrstraße erstreckt. Zum Angebotspreis von 547 533 Euro erhielt die einheimische Firma Beller den Zuschlag für die Ausführung der Arbeiten.

Fünf Firmen wurden zu einer Angebotsabgabe für diese Baumaßnahme in der Herbertinger Ortsdurchfahrt angeschrieben, die sowohl die Straßen- als auch die Tiefbauarbeiten beinhalten. Drei hätten schließlich ein Angebot abgegeben, so Ortsbaumeister Rudolf Pfeifer. Sie alle lagen mit ihren Preisen nicht arg weit auseinander, die Firma Beller legte aber mit 574 533 Euro das günstigste Angebot vor. Die Aufteilung der Angebotssumme beinhaltet mit 15 000 Euro auch einen Anteil der Farbmarkierungen außerhalb des Bauabschnittes der Ortsdurchfahrt. Für die Kanalsanierung werden 53 500 Euro veranschlagt. Der Anteil der reinen Bauarbeiten des zweiten Bauabschnitts beläuft sich auf 506 033 Euro. Die Kostenschätzung des planenden Büros Winecker lag bei 501 000 Euro. Damit, so Pfeifer, liege man voll im Kostenrahmen für diesen Bauabschnitt.

Belastung während Bauphase

Es sei klar, dass durch die Baumaßnahme für die Anwohner und Geschäfte eine Herausforderung und Belastung während der Bauphase entstehe, so Bürgermeister Magnus Hoppe. Man werde das Gespräch mit allen suchen, aber „der Mehrwert nach Fertigstellung ist unbestritten“, ist sich der Bürgermeister sicher. Laut Bruno Winecker soll Ende März bis Anfang April begonnen werden und Ende September könnte man mit der Fertigstellung dieser Straßenbaumaßnahme rechnen.