Spielmannszug feiert beim Angerfest Geburtstag

Die Wetterprognosen für das Wochenende sagen Festwetter voraus. Die Veranstalter des Herbertinger Angerfestes können also darauf hoffen, mit all ihren Angeboten und Attraktionen eine große Besucherzahl auf dem Festplatz an der alten Grundschule begrüßen zu können. Das Ihre dazu beitragen wollen die Veranstalter mit musikalischen wie kulinarischen Angeboten. Die Besonderheit beim diesjährigen Fest: Der Spielmannszug Herbertingen feiert sein 65-jähriges Bestehen und wird sich mit diesem Jubiläum bei der Festgestaltung einbringen. Es ist also wieder viel geboten. Festbesucher können sich am Wochenende davon überzeugen.

Um 17 Uhr fällt am Samstag, 6. Juli, der Startschuss zum diesjährigen Angerlauf mit Start- und Zielpunkt am Feuerwehr-Gerätehaus. Er ist der sportliche Höhepunkt des Festes. Um 18 Uhr ist Bürgermeister Magnus Hoppe gefordert, wenn er den Schlegel in die Hand nimmt, um das erste Fass anzustechen. Allmählich bekommt er beim Fassanstich Routine. Die Zuschauer dürfen also gespannt, sein, wie viel Schläge er diesmal benötigt, um verkünden zu können: „Das Angerfest 2019 ist eröffnet.“

Um 19.30 Uhr werden Schüler der Herbertinger Lilly-Jordans-Schule einen musikalisch-rhythmischen Auftritt auf der Bühne haben. Im Anschluss feiert der Spielmannszug das Jubiläum seines 65-jährigen Bestehens. Dazu hat der Verein ein Treffen befreundeter Musikgruppen organisiert. Diesen musikalischen Höhepunkt gestalten das „Modern Symphonic Percussion Ensemble“, der Fanfarenzug aus Bad Saulgau sowie der Jubiläumsverein, der Spielmannszug Herbertingen. Ab 22 Uhr steigt Mallorca-Party mit einem DJ. Im Zelt des Musikvereins Marbach steht „Blasmusik live“ auf dem Programm. Hier sorgen die „BlechMäns“ für gute Stimmung. Um 10 Uhr sind die Besucher am Sonntagmorgen zu einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Festgelände eingeladen, dem dann der musikalische Frühschoppen folgt. Der Musikverein Nesselwangen bestreitet diesen Part musikalisch. Weitere Attraktionen stehen am Sonntag auf dem Programm.

Kunsthandwerkermarkt

Dazu zählt der Kunsthandwerkermarkt mit etwa 30 Anbietern. Zum 21. Mal treffen sich Oldtimer-Freunde beim Angerfest. Motorrad, Traktor oder Auto: Hier werden schöne und sauber polierte Fahrzeuge aufgeboten, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Ein großes Kinderprogramm sorgt mit Ponyreiten, Kutschfahrten, einer Fahrt mit dem Bähnle, beim Toben auf der Hüpfburg oder beim Zuschauen beim Kasperletheater, dafür, dass sich auch die jüngsten Festbesucher wohlfühlen und ihren Spaß haben. Bereits um 11 Uhr beginnt der Kinderflohmarkt. Auf der Bühne sorgen unterdessen der Kindergarten Don Bosco sowie die Jugendkapelle Herbertingen/Marbach für die Unterhaltung der Gäste am Nachmittag. Wer Lose der Tombola kauft, darf bei der Ziehung um 17 Uhr darauf hoffen, einen der schönen Preise gewonnen zu haben.

Den Festausklang ab 18 Uhr bestreiten dann die Wolfartsweiler Musikanten. Das kulinarische Angebot beim diesjährigen Angerfest kann sich sehen lassen.