Sozialverband VdK hofft auch auf jüngere Miglieder

Trotz widriger Wetterverhältnisse hat die Vorsitzende des Sozialverbandes VdK, Ortsgruppe Herbertingen, Annette Binder, eine stattliche Zahl von Mitgliedern zur Mitgliederversammlung begrüßen können. Der Herbertinger Verein hat inzwischen 140 Mitglieder. Vorstand und Mitglieder blickten in der Cafeteria des Pflegeheims in Herbertingen auf ein intensives Jahr zurück. In Abwesenheit konnten sieben Vereinsmitglieder für ihre zehnjährige Vereinstreue geehrt werden.

Seit vergangenem Jahr hat Annette Binder den Vorsitz beim Herbertinger Ortsverein übernommen. „Die Arbeit macht mir Spaß“, bemerkte sie dazu in der Mitgliederversammlung. Die Mitgliederzahlen sind während des ersten Jahres ihrer Amtszeit sogar leicht gestiegen. Sie freute sich, dass sie im vorigen Jahr die Ansprache aus Anlass des Volkstrauertags in Herbertingen halten durfte. Wichtig ist ihr die Kontaktpflege zu den Ortsverbänden in der Nachbarschaft, mit denen man ein kameradschaftliches Miteinander pflege. „Nur gemeinsam sind wir stark“, betonte Annette Binder. Die Vorsitzende bedankte sich bei allen Mitgliedern, die ihr das Vertrauen geschenkt haben. Von Heidrun Fink bekam sie eine kleine Anerkennung. „Du hast deine Arbeit toll gemacht“, bemerkte Heidrun Fink bei der Übergabe.

Dass die Mitglieder die Angebote des Sozialverbandes annahmen, war dem Bericht von Schriftführerin Marlene Niederer zu entnehmen. Annette Binder las den Bericht in Vertretung der Schriftführerin vor. Gut angenommen wurden danach der Jahresausflug, der Kaffeenachmittag oder die Mitgliederversammlung.Viel unterwegs war im abgelaufenen Jahr die Frauenvertreterin Heidrun Fink. Zum einen hat sie sämtliche Termine auf Kreis- und Ortsvereinsebene wahrgenommen, hat sich bei einigen Veranstaltungen informiert und weitergebildet. In Bad Saulgau war sie vor Ort, um sich in Sachen Barrierefreiheit kundig zu machen. Wichtig ist ihr aber auch die Kontaktpflege zu kranken Mitgliedern.

Bereits seit vielen Jahren führt Irmgard Haupt die Kassengeschäfte der Ortsgruppe Herbertingen. Zum Ende des Geschäftsjahres konnte sie einen Überschuss vermelden. „Sie hat die Kasse gut im Griff“, sagte Horst Lenkeit. Zusammen mit Helmut Bley hat er als Kassenprüfer die Belege geprüft. Der Schwerbehinderten-Beauftragte Willy Wiese möchte den Mitgliedern bei Problemen jedweder Art mit Rat zur Seite zu stehen. Zudem kümmert er sich auch um die Schaffung von barrierefreien Zonen. Es dürfe nicht sein, dass ältere Menschen mit Rollatoren falsch parkenden Autos ausweichen müssten.

Ehrungen in Abwesenheit

Eigentlich war Kreisvorsitzender Anton Bohner nach Herbertingen gekommen, um sieben Mitgliedern das silberne Treueabzeichen für zehnjährige Mitgliedschaft zu verleihen. Die widrigen Wetterverhältnisse hielten aber wohl die zu ehrenden Mitglieder von einem Besuch der Veranstaltung ab. So verlieh er in Abwesenheit diese Treueabzeichen an Mevlüde Ayranci, Viktor Kuhn, Steffen Masuch, Gerlinde Schidlowski, Roswitha Schuler, Natalia Streich und Hedwig Weiß. Zudem bescheinigte er der Herbertinger Ortsgruppe ein reges Vereinsleben und gratulierte zur positiven Mitgliederentwicklung. Der VdK setze viel Hoffnung auf Verena Bentele, die den Bundesvorsitz anstrebe. Mit ihr erhoffe man sich vor allem einen Zuwachs an jüngeren Mitgliedern. „Damit kann man zeigen, dass wir nicht nur für ältere Leute da sind“, so Bohner.

Manfred Müller, stellvertretender Bürgermeister in Herbertingen, übernahm zum einen die Entlastung der Vorstandschaft. Die aktive Teilnahme des VdK-Ortsverbandes am Volkstrauertag hob er in seinem Grußwort hervor.