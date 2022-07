Sommerkonzerte im Ambiente der Heuneburg

Von Celtic-Folk-Rock über Jazz bis zu Pop und Soul: Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg präsentieren in diesem Sommer ihre Sommerkonzerte auf dem Gelände der Heuneburg – Stadt Pyrene. Von Ende Juli bis August stehen drei Konzerttermine auf dem Programm der einstigen Keltenstadt bei Sigmaringen.

Die Konzerte startet am Sonntag, 31. Juli, mit einer Jazzmatinée – bereits zum dritten Mal findet sie auf der Heuneburg statt. Von 11 bis 13 Uhr gestalten „Gitte und die alten Hasen“ vor der Kulisse der Lehmziegelmauer den Vormittag – mit dem typischen Sound aus New Orleans. Begleitet werden Sängerin Brigitte Thaler aus Aulendorf und ihre fünfköpfige Band von Trom-Peter aus Freiburg. Die swingenden Melodien und Jazzstandards transportierten das lebensfrohe Flair des amerikanischen Südens, heißt es in der Ankündigung ‒ „und laden ein, mitzuklatschen, zu tanzen und zu singen“. Karten können am Veranstaltungstag direkt an der Kasse gelöst werden und kosten acht Euro pro Erwachsenem, vier Euro für Ermäßigte und 20 Euro für Familien.

Am Samstag, 6. August, tritt das oberschwäbische Quartett Cúl na Mara auf. Cúl na Mara ist ein Begriff für alle Folk-Rock-Fans. Die Konzerte der vier Musikerinnen und Musiker haben hier schon Tradition. Ab 19 Uhr gibt die oberschwäbische Band ihr zweites diesjähriges Sommerkonzert auf dem Plateau. In ihren Liedern verbinden Cúl na Mara die traditionelle Musik der keltischen Länder mit Rock, Folk, Punk, Polka und Walzer. Den typischen Sound ihrer Kompositionen liefern Instrumente wie Highland Pipes, Flöten, Mandoline, Bouzouki Drums, Bass und Akkordeon. Konzertkarten für 16 Euro können bei der Klosterverwaltung Schussenried reserviert werden unter info@kloster-schussenried.de und telefonisch unter 07583 / 92 69 140.

Wenn Judith Mutschler am Sonntag, 21. August, um 18 Uhr ihr Konzert eröffnet, gibt es keine Setliste. Sie interpretiert Lieder der Pop- und Soulgeschichte ‒ vom Bob-Dylan-Klassiker „Blowing in the wind“ bis zu Adeles Pop-Hymne „Rolling in the deep“ und geht dabei auf Wünsche aus dem Publikum ein. Die Künstlerin, die in Bremen lebt, hat ihre Wurzeln in der Region: Sie stammt aus Bad Saulgau. Bei dem Konzert auf der Heuneburg wird die Sängerin von Jürgen Zink am Cajon-Set begleitet. Konzertkarten 16 Euro können bei der Klosterverwaltung Schussenried reserviert werden unter info@kloster-schussenried.de und telefonisch unter 07583 / 92 69 140.

Alle Konzerte finden unter freiem Himmel statt – und damit nur bei schönem Wetter.