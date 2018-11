„So macht die Arbeit Freude“

Beim Kirchenchor Herbertingen sind Harmonie, Begeisterung und Freude am gemeinsamen Singen hoch angesiedelt. Das hat sich einmal mehr bei der Hauptversammlung am vergangenen Samstag gezeigt. Zum einen wurde dort der komplette Vorstand einstimmig für weitere vier Jahre gewählt, zum anderen wurden Sängerinnen für 30- und sogar 50-jährige Chortreue ausgezeichnet. Dazu noch ein Probenbesuch, „der mich fast schockiert“, sagte Herbertingens Bürgermeister Magnus Hoppe, denn im Schnitt waren über 90 Prozent der Sänger bei allen Übungsstunden über das Jahr hinweg anwesend.

Die Vorsitzende Antonie Niederer bat zu Beginn der Versammlung um ein stilles Gedenken für eine langjährige, aktive Sängerin, die kürzlich verstorben ist. Martha Reiner gehörte dem Kirchenchor Herbertingen 47 Jahre an. Ein kurzer Rückblick beleuchtete vor allem die gesellschaftlichen Unternehmungen des Chors. So erinnerte Niederer an die Radtour und den Ausflug an den Bodensee und auch an das Dekanatstreffen in Ebenweiler. „Dazu haben wir uns Zeit genommen, Zeit, die für jeden von uns wertvoll ist“, so die Vorsitzende. Zeit für Proben, Zeit für die Auftritt zum Lobe Gottes und der Erbauung der kirchlichen Gemeinschaft.

Sie selbst hat als Vorsitzende zwölf Jahre Zeit in den Kirchenchor investiert. „Das hat mir immer Freude gemacht, denn ihr habt mich dabei immer unterstützt, das ist für mich ein Zeichen des Vertrauens“, sagte sie und stellte sich für weitere vier Jahre als Vorsitzende zur Verfügung. Für das kommende Jahr kündigte sie für den 20. Oktober ein Kirchenkonzert an, dem ein Probenwochenende vorausgehen soll.

Für Chorleiterin Gudrun Heinzelmann ragten als musikalische Höhepunkte der Festgottesdienst zu Ostern und das Kirchenpatrozinium heraus. So könne man den Wunsch nach einem eigenen Konzert des Chores gerne nachkommen, was im Oktober nächsten Jahres nun in Erfüllung geht und wozu sie eine Messe von Mozart einstudieren wird. Auch sie sprach von der guten Harmonie im Chor, wozu auch der gute Probenbesuch, Pünktlichkeit und Motivation jeder einzelnen Sängerin und Sängers zählten. „So macht die Arbeit Freude“, sagte sie, denn sie könne auch auf die Unterstützung vieler Aktiver zählen.

39 Chorproben und elf Auftritte absolvierten die Chormitglieder im abgelaufenen Jahr, so Schriftführerin Annerose Buck. In der Kasse wurde dagegen mehr ausgegeben als eingenommen, war aus dem Bericht von Elisabeth Igel zu entnehmen. Nichtsdestotrotz hat die Kassiererin wieder tolle Arbeit geleistet, wurde ihr von Kassenprüfer Erich Sauter bestätigt. Die Beteiligung am Weihnachtsdorf in Herbertingen und im nächsten Jahr beim Angerfest sollten das Säckel wieder etwas auffüllen.

Lob vom Bürgermeister

Ein großes Lob gab es von Bürgermeister Magnus Hoppe. „Die Auftritte bei den Gottesdiensten mit dem Kirchenchor, das ist ein Genuss“, attestierte er dem Chor. Dabei spüre man am Gesang, dass die Stimmung im Chor gut ist. Auch der Bezug zur weltlichen Gemeinde sei gegeben, so vor allem durch das Mitwirken am Angerfest und bei der Weihnacht am Krähbach. „Die Gemeinde lebt vom Ehrenamt, sie halten es am Leben und so soll es auch bleiben“, so Hoppe.

Herbertingen habe einen stabilen Chor und das seit langer Zeit, lobte Pfarrer Jürgen Brummwinkel. Seine Hauptaufgabe war an diesem Abend die Ehrung von fünf Sängerinnen, die seit Jahrzehnten ihre Stimme im Kirchenchor Herbertingen und zur Erbauung der Menschen erklingen lassen. 30 Jahre sind aktiv im Kirchenchor Johanna Heydasch und Josefine Preuß. Annerose Buck, Elfriede Engenhardt und Franziska Schien zeichnete Pfarrer Brummwinkel für 50-jährige Chortreue aus.

Die Neuwahlen des gesamten Vorstands für die nächsten vier Jahre gingen rasch vonstatten. Per Akklamation wurde das ganze Gremium bestätigt. Gewählt wurden: Vorsitzende Antonie Niederer, Stellvertreter Daniel Müller, Kassiererin Elisabeth Igel, Schriftführerin Annerose Buck. Ausschußmitglieder: Cornelia Claßen, Elfriede Engenhardt und Werner Niederer. Notenwartinnen Antje Müller und Silvia Niederer. Kassenprüfer Dietmar Engenhardt und Erich Sauter.