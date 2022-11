Karl Scheb und Georg Wachter geehrt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Festgottesdienst zum Kirchenpatrozinium am 13. November ehrte Herr Pfarrer Brummwinkel in Hundersingen zwei Männer, die seit vielen Jahren mit dem Patrozinium und somit mit dem an diesem Tag verehrten Sankt Martin, dem Schutzherren der Hundersinger Kirche, eng verbunden sind.

Karl Scheb, den Darsteller des Heiligen Sankt Martin, der die Rolle des erhabenen Römers hoch zu Ross mit seiner kraftvollen Stimme dieses Jahr zum 40. Mal spielte und Georg Wachter, den Darsteller des Bettlers, der mit seinen zerrissenen Kleidern, durch die man öfters die „Gänsehaut“ sehen konnte und dadurch schon bei manchem Kind Mitleid hervorgerufen hat. Er hat diese Rolle im letzten Jahr zum 40. und letzten Mal gespielt.

Herr Pfarrer Brummwinkel bedankte sich im Namen der Kirchengemeinde bei den beiden Schauspielern mit zwei roten Wolldecken als Symbol für ihren Anteil am Martinsmantel und zwei Gebäckdosen, die mit verschiedenen Bildern der Beiden gestaltet sind. In den Dosen befinden sich, passend zum Anlass, selbstgebackenes Gebäck in Gänseform.

Das Martinsspiel in Hundersingen wurde 1962 durch Herrn Pfarrer Haas ins Leben gerufen. Der erste Spieler des Heiligen Martins war damals Ernst Reck aus Beuren, der 1982 seine Rolle an Karl Scheb übergab. Der Bettler wurde zuerst von Paul Widmann gespielt, dessen Rolle Georg Wachter übernahm.