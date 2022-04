Schwitzen für Projekte in Bolivien und Tansania

Beim achten Benefizlauf der Aktion „Eine Welt Herbertingen“ werden am 15. Mai zwischen 14 und 17 Uhr zahlreiche Läuferinnen und Läufer gemeinsam für den guten Zweck schwitzen. Auch in diesem Jahr kommt der Erlös des Laufes zwei Projekten in Tansania und Bolivien zugute.

Das Schülerspeisungsprojekt Uspha-Uspha in Cochabamba, Bolivien, wird von der Aktion „Eine Welt“ bereits seit mehreren Jahren zuverlässig unterstützt. Durch die Spenden aus Herbertingen können 70 Kinder im Bildungszentrum der Ordensschwestern pro Tag mit einer warmen Mahlzeit versorgt werden. Cochabambas Einwohnerzahl wächst ständig. Viele Menschen, die auf dem Land leben, flüchten in die Stadt, da sie sich hier ein besseres Leben versprechen. Doch in den Randbezirken, wo sie sich ansiedeln, ist die Infrastruktur noch so gut wie nicht vorhanden und sie leben daher in prekären Verhältnissen. Im Bildungszentrum erhalten die Kinder aus diesen Familien Hilfe bei den Hausaufgaben, außerdem wird versucht, ihren schulischen Schwächen entgegenzuwirken.

Das zweite Projekt, das durch den Benefizlauf unterstützt wird, ist das Kinderheim Sun of Hope in Usa River, Tansania. Das Waisenhaus bietet derzeit 50 Kindern, im Alter von drei bis sieben Jahren ein Zuhause. Das Kinderheim ist für viele oftmals die letzte Überlebenschance, da ihre verbliebenen Verwandten aufgrund von Armut oder Krankheit nicht in der Lage sind, sich zu kümmern oder sie zu ernähren. Das Heim ermöglicht ihnen ein Leben abseits der Straße. Die Heilig-Geist-Schwestern, welche das Waisenheim leiten, ermöglichen den Kindern neben geregelten Mahlzeiten, einem Bett, Kleidung und Raum für Spielmöglichkeiten außerdem Zugang zu Bildung und unterrichten in den Klassenstufen 1 bis 5.

Durch die Spenden über den Benefizlauf werden die beiden Projekte insbesondere beim Kauf von Lebensmitteln, Medikamenten und Bildungsmaterialien unterstützt.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und zahlreiche Anmeldungen sind bereits eingegangen. Online auf der Homepage der Aktion „Eine Welt Herbertingen“ können sich motivierte Läuferinnen und Läufer weiterhin registrieren. Anmeldungen können außerdem bis Samstag, 14. Mai, um 12 Uhr im Eine-Welt-Laden Herbertingen abgegeben werden. Spontan Entschlossene können sich am Tag der Veranstaltung noch im Meldebüro der Lilly-Jordans-Schule nachmelden.