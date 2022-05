Schwäbisches Kabarett in Hundersingen

Der Förderverein der Sportfreunde Hundersingen veranstaltet am Samstag, 14. Mai, ein Schwäbisches Kabarett mit Alois und Elsbeth Gscheidle. Beginn ist um 20 Uhr in der Buwenburghalle in Hundersingen. Die Gscheidles sind seit mehr als 30 Jahren eine feste Größe in der Kleinkunst und insbesondere durch die Fernsehproduktionen der ARD und des SWR im ganzen Land bekannt. Alois & Elsbeth Gscheidle, das schwäbische Kabarettpaar mit Schlagfertigkeit und „Schwertgosch“ sind bekannt für Ihre Publikumsnähe und Interaktion mit den Gästen. Das geht momentan leider wegen der Pandemie nicht. Deshalb haben sie jetzt ein Corona-fähiges Programm zusammengestellt mit dem zweideutigen Titel „mit Abstand das Beste“.

Tickets können im Vorverkauf für 16 Euro bestellt werden unter www.Sportfreunde-Hundersingen.de oder telefonisch 07586 / 91 77 30. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintrittspreis ohne Reservierung kostet an der Abendkasse 18 Euro.