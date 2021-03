Schulsozialarbeit führt Klassenprojekte trotz Corona-Pandemie fort

Für eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung der Kinder und auch zur kurzzeitigen Entlastung der Eltern hat die Schulsozialarbeiterin des Kinderheims Haus Nazareth wöchentliche Online-Meetings für alle Herbertinger Schüler angeboten. Laut Pressemitteilung der Schule reichten die Angebote von kreativ über Bewegungsgeschichten, Vorlesestunden bis hin zu Rätsel- und Knobelspaß. „Es ist eine gute Alternative, um trotzdem in Kontakt zu bleiben, sich zu sehen und auszutauschen,“ sagt Simone Igel, Schulsozialarbeiterin in Herbertingen.

„Präventionsprojekte können auch online stattfinden“, das ist das Fazit aus den Klassenprojekten in den siebten Klassen der Michel-Buck-Gemeinschaftsschule. Normalerweise finden in jeder Klassenstufe Projekte der Schulsozialarbeit zu verschiedenen Themen statt, so auch in Klasse sieben das Thema Medien. Durch den Lockdown, mussten die Projekte per Videokonferenz abgehalten werden. In Kooperation mit Michael Weis, Jugendmedienarbeiter des Landkreises Sigmaringen, sowie Fabian Hengstler vom Polizeipräsidium Ravensburg, Fachbereich Prävention, wurden die verschiedensten Themen bearbeitet. Vier Schulstunden lang konnten sich die Teilnehmer beispielsweise in Sachen Passwortsicherheit, Umgang mit Cybermobbing, strafrechtliche Konsequenzen von Cybermobbing, Urheberrecht und Persönlichkeitsrecht informieren. Das große Interesse der Schüler sei vor allem in der abschließenden Fragerunde spürbar gewesen, als diese in ihrem Aufklärungsbedarf kaum zu stoppen waren.

Nicht nur die Klassenprojekte wurden zum eigentlichen Unterricht online ergänzt, sondern auch die laufenden Gespräche mit einzelnen Schülern wurden über die Zeit des Lockdowns per Videotelefonie fortgeführt. Der regelmäßige Austausch ist für viele Schüler unerlässlich, da Sorgen und Ängste besprochen und offene Fragen und Anliegen geklärt werden können, heißt es weiter.