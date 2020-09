Schüler läuten neuen Lebensabschnitt ein

Der vergessliche Tausendfuß verliert sämtliche Buchstaben des Alphabets in seinen Socken, die überall verstreut in seiner Wohnung liegen. Mit diesem lustigen Gedicht und weiteren Beiträgen der jetzigen Lilly-Jordans-Schüler sind 36 Erstklässler vergangene Woche in der Alemannenhalle feierlich eingeschult worden. Festliche Klaviermusik empfing die aufgeregten Kinder nebst Gästen, die in diesem Jahr auf zwei pro Kind begrenzt werden mussten. Die traditionellen Lieder und Gesangsstücke zur Einschulung wurden von verschiedenen Schülern vorgetragen und mit instrumentaler Begleitung gesummt.

Willkommen geheißen wurden die Schulanfänger von der Schulleiterin Gabriele Steinacher und Bürgermeister Magnus Hoppe, der es sich nicht nehmen lässt, jedes Jahr persönliche Grußworte an die frischgebackenen Schüler zu richten. Pfarrer Brummwinkel und Gemeindereferentin Zimmermann rundeten die gelungene Feier mit einem sehr ansprechenden besinnlichen Teil mit Segnung und Fürbitten für die kommende Schulzeit ab.

Einen jährlichen Höhepunkt der Einschulungsfeier bildet das traditionelle Einläuten der eigenen Schulzeit – die Schulanfänger treten durch einen bunten Bogen und läuten mit einem daran befestigten Glöckchen ihre Schulzeit ein. Danach absolvierten die Schüler der Klassen 1a und 1b ihre erste Unterrichtsstunde und die anwesenden Eltern hatten „Große Pause“ – in diesem Schuljahr leider ohne Bewirtung, aber trotzdem mit guter Laune und bester Stimmung.