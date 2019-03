Schnelle Reaktionen verhindern Unfall an Bahnübergang

Nur knapp haben am Montagvormittag der Fahrer eines Sattelzugs und der Führer eines Bauzugs einen Unfall am Bahnübergang in der Heustraße in Herbertingen verhindert.

Der 43-jährige Sattelzuglenker hatte gegen 10.15 Uhr die Heustraße mit seinem Lastwagen auf der Suche nach seiner Abladestelle befahren und musste zurücksetzen, nachdem er gemerkt hatte, dass er sich verfahren hatte. Während der Rückwärtsfahrt überquerte er mit seinem Gespann den Bahnübergang, an dem sich genau in diesem Moment die Schranken genau zwischen Zugmaschine und Auflieger senkten. Dem Lastwagenfahrer gelang es noch, ohne Beschädigung des Schrankenbaums, so weit zurückzusetzen, dass der herannahende Bauzug langsam an der Sattelzugmaschine vorbeifahren konnte. Der Führer des Bauzugs hatte die Situation ebenfalls rechtzeitig erkannt und eine Bremsung eingeleitet. Nachdem sich die Schranken wieder gehoben hatten, konnte der Sattelzug schließlich zurücksetzen.

Lediglich an der Zugmaschine des Lastwagens entstand geringer Sachschaden.