Schlägerei in Marbach: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ist weiterhin auf der Suche nach Zeugen einer Schlägerei am Rande des Narrentreffens in Marbach. Dort kam es am 3. Februar gegen 3.15 Uhr in der Kanzacher Straße zu einer Auseinandersetzung.

Eine dreiköpfige Personengruppe schlug massiv auf zwei jünger Männer – nicht wie von der Polizei ursprünglich berichtet Frauen – ein. In der Tatortnähe konnten zwei Bekleidungsstücke aufgefunden werden, die einem der Täter zuzuordnen ist. Die Polizei bittet Personen, die zu der Herkunft beziehungsweise dem Besitzer der Kleidungsstücke Angaben machen können, sich unter der Telefon 07581/4820, zu melden.

Ein männlicher Tatverdächtiger wird als muskulös, Haare seitlich abrasiert und mit einem Tattoo auf der Brust, beschrieben. Der zweite Tatverdächtige habe eine Hakennase. Zum dritten männlichen Tatverdächtigen liegen folgende Beschreibungen vor: Ziegenbart, Brille und Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden. Beide sollen 30 bis 40 Jahre alt gewesen sein.