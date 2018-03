Schüler erklären Berufsorientierung

Mit einem Festakt hat die Landesregierung unter Beteiligung erheblicher Prominenz aus Politik, Bildung, Wirtschaft, Industrie und Handel das fünfjährige Bestehen der Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg gewürdigt. Auch Vertreter der Michel-Buck-Gemeinschaftsschule Ertingen/Herbertingen waren dabei.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann lobte das Engagement und die Aufbauarbeit der gut 300 Gemeinschaftsschulen im Land. „Sie sind Pioniere mit ihrer Arbeit – darauf können Sie und wir stolz sein. Ich wünsche mir, dass ihre pädagogische Arbeit auch auf die anderen Schularten ausstrahlt.“ Die Kultusministerin Susanne Eisenmann überbrachte die Glückwünsche des Kultusministeriums mit und betonte, dass es am Konzept der Schulart keine Veränderungen geben wird. „Ich freue mich, wenn wir uns in fünf Jahren zum zehnten Geburtstag der Gemeinschaftsschule Baden-Württemberg treffen“, so die Ministerin.

Auf Einladung der Landesregierung erfolgte im Anschluss eine Präsentation von sechs innovativen Gemeinschaftsschulen, darunter auch die der Michel-Buck-Gemeinschaftsschule. Die Schüler Chiara Boscher, Dominik Suckert und Martin Zer erklärten den rund 500 Besuchern das Schulkonzept zur Persönlichkeitsstärkung und die individuelle, systematische Berufsorientierung (ISBO) der Schule. Die eigene Persönlichkeit werde neben der fachlichen Qualifikation immer wichtiger. Eine starke Persönlichkeit sei die Voraussetzung dafür, langfristig erfolgreich, leistungsfähig, gesund und glücklich zu sein.

Chiara Boscher bekam am Ende der Grundschulzeit eine Bildungsempfehlung für das Gymnasium oder die Gemeinschaftsschule, Dominik Suckert wurde der Besuch der Realschule oder Gemeinschaftsschule empfohlen. Beide entschieden sich für die Gemeinschaftsschule. Während Chiara von Beginn an auf gymnasialem Niveau arbeitet, lernt auch Dominik inzwischen in allen Fächern auf E-Niveau (erweitertes, gymnasiales Niveau). Nach ihrer Mittleren Reife, die sie in Klasse 10 an der Michel-Buck-Gemeinschaftsschule anstreben, plant Chiara nach ihrem Abitur ein Lehramtsstudium. Dominik möchte sein Abitur an einem technischen Gymnasium machen und anschließend einen technischen Studiengang wählen.

Die größte Entwicklung zeigt sich bei Martin Zer, der nach Klasse 4 die Empfehlung Hauptschule oder Gemeinschaftsschule erhielt. „Ich bin froh, diese Schulart gewählt zu haben. Ein Wechsel an eine Realschule in die Klasse 5 wäre zu früh für mich gewesen“, so Martin. Wichtig für ihn war nach eigener Aussage die Wiederholung wichtiger Grundlagen, wie es an der Gemeinschaftsschule geschah. Nach und nach konnte Martin in den einzelnen Fächern auf das Realschul-Niveau wechseln. In den Fächern Mathematik, Französisch und Spanisch arbeitet er inzwischen sogar auf Gymnasialniveau. Für ihn hatte sein Praktikum im Rathaus Herbertingen eine Schlüsselfunktion – hier kristallisierte sich sein zukünftiger Berufswunsch heraus. Er strebt nach seinem Abitur ein Studium im gehobenen Verwaltungsdienst an.

Landtagspräsidentin Muhterem Aras und SWR-Redakteur Markus Brock zeigten sich beeindruckt von der individuellen, systematischen Berufsorientierung an der Michel-Buck-Gemeinschaftsschule. Im Jahr 2015 wurde die Michel-Buck-Gemeinschaftsschule im Wettbewerb „Starke Schule. Deutschlands beste Schulen, die zur Ausbildungsreife führen“ als Landessieger von Baden-Württemberg von über 600 teilnehmenden Schulen ausgezeichnet.