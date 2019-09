Sattelzugfahrer nimmt Motorrad die Vorfahrt

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden von rund 6 000 Euro ist es am Dienstag gegen 20.15 Uhr auf der Bundesstraße 32 zwischen Bad Saulgau und Mengen gekommen. Ein 42-jähriger Sattelzugfahrer wollte von der Bundesstraße 311 nach rechts in die Bundesstraße 32 einbiegen und übersah hierbei einen von Bad Saulgau kommenden und vorfahrtsberechtigten 19-jährigen Motorradfahrer. Um eine Kollision zu verhindern, musste der 19-Jährige stark abbremsen und verlor dabei die Kontrolle über das Motorrad. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte auf den dortigen Grünstreifen. Durch den Sturz zog sich der Motorradfahrer leichte Verletzungen zu, weshalb er mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht wurde.