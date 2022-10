Saisonende auf der Heuneburg

Die Saison auf der Heuneburg neigt sich dem Ende zu. Noch bis zum 1. November ist das Hochplateau der ehemaligen Keltenmetropole in diesem Jahr geöffnet. Mit einem Herbstfest für die ganze Familie laden die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg am Sonntag, 23. Oktober, von 10 bis 17 Uhr zu einem letzten Höhepunkt in diesem Jahr ein.

Wie die Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg mitteilt, kommen dabei besonders die kleinen Gäste auf ihre Kosten. Karin Maucher hat ihr Bastelmobil dabei und viele kreative Kinderaktionen im Gepäck. Außerdem haben die jungen Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, mit dem Lehmbauer Stefan Lemmermeier eigene Gegenstände aus Lehm zu formen - und dabei einen der ältesten Baustoffe der Geschichte kennenzulernen. Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg öffnen an diesem Termin auch das Gelände der Erlebnisausgrabung. Hier können die Kinder sich als Archäologinnen und Archäologen ausprobieren, heißt es in der Mitteilung.

Als Highlight beim Herbstfest in diesem Jahr bezeichnen die Organisatoren das große Rüben- und Kürbisschnitzen: An der Schnitzstation entstehen dabei lustige und gruselige Rübengeister. Wer noch mehr über die keltische Lebensweise und Geschichte erfahren will, geht mit bei der Führung, die um 13.30 Uhr startet. Bei diesem Rundgang über das Plateau erfahren große und kleine Gäste etwas über die rekonstruierten Häuser, den Wehrgang und das hallstattzeitliche Leben auf der Heuneburg. Der Eintritt beträgt für Erwachsene vier Euro, ermäßigt zwei Euro und für Familien zehn Euro.