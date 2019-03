Runden laufen für einen guten Zweck

Die Aktion Eine Welt in Herbertingen veranstaltet am Sonntag, 19. Mai, ihren siebten Benefizlauf unter dem Motto „Herbertingen läuft fair“. Pro gelaufene Runde werden Projekte in Tansania und Bolivien unterstützt.

Das Prinzip des Benefizlaufs ist einfach und hat sich über die Jahre bewährt. Jeder Teilnehmer sucht sich Sponsoren, die pro Runde einen selbst bestimmten Betrag spenden – aber mindestens zwei Euro pro Runde. Wie oft die rund ein Kilometer lange Strecke zurückgelegt wird, bestimmen Kondition und Wille jedes einzelnen Läufers. Doch Ziel ist es, die ein Kilometer lange Strecke möglichst häufig zu bewältigen. Das Tempo spielt dabei keine Rolle. Jeder Läufer entscheidet selbst, wie lange er innerhalb von drei Stunden zwischen 14 und 17 Uhr laufen möchte. Interessierte Sportler haben demnach noch mehr als sechs Wochen Zeit zum Trainieren und nach Sponsoren zu suchen. Starten darf jeder, der pro gelaufener Runde mit zwei Euro gesponsert wird, doch die Aktion Eine Welt freut sich natürlich besonders über hohe Rundenbeträge, denn auch in diesem Jahr werden wieder nachhaltige Projekte in zwei Städten in Bolivien und Tansania unterstützt.

In Tansania sollen die Menschen langfristig mit sauberem Wasser versorgt werden. Hierzulande ist sauberes Trinkwasser eine Selbstverständlichkeit. Doch in den Dörfern Tansanias muss Wasser in Eimern und Kanistern vorwiegend von Frauen und Kindern kilometerweit geschleppt werden. In Bolivien können sich die Familien oft keine ausgewogene Mahlzeit für ihre Kinder leisten, daher möchte die Aktion Eine Welt die Schülerspeisung für Kinder aus benachteiligten Bezirken der Stadt Cochabamba, die zu einem festen Bestandteil eines Bildungszentrums geworden ist, weiterhin garantieren.

Die Aktion Eine Welt hofft darauf, die Projekte mit einer großzügigen Summe unterstützen zu können, um die Situation in den Bezirken nachhaltig zu verbessern. Außerdem erhält der Junge Chor für die Unterstützung bei der Durchführung des Benefizlaufs einen Zuschuss. Die Lilly-Jordans-Schule erhält einen Zuschuss für die Schulbücherei.

Die Homepage ist nun freigeschaltet für Anmeldungen. Im Eine-Welt-Laden werden Anmeldungen auch in Papierform angenommen.