Rund 3500 Hästräger ziehen durch Herbertingen

Für die Ausrichtung des OHA-Treffens hat die Narrenzunft Herbertingen bereits einige Routine entwickelt. In diesem Jahr probieren sie eine Veränderung aus: Der Umzug nimmt einen neuen Weg durch den Ort.

Rund 3500 Hästräger erwarten die Herbertingen zum OHA-Treffen am Wochenende. Los geht es am Samstag, 23. Februar, um 17 Uhr mit dem Gottesdienst in der St. Oswald Kirche. Im Anschluss folgt um 18.15 Uhr das Stellen des Narrenbaums beim alten Rathaus. Um 19.30 Uhr beginnt der Brauchtumsabend in der Alemannenhalle und um 20 Uhr die Party im Zelt neben der Halle. Am Sonntag, 24. Februar, starten die Hästräger um 14 Uhr zum Umzug durch den Ort. Der Aufstellungsbereich ist im Wohngebiet Steigäcker. Von dort geht es auf die Ertinger Straße, runter in die Bahnhofstraße, weiter über Angerstraße und Sonnenstraße zur Hauptstraße und zum Festgelände an der Alemannenhalle. „Als noch zwei Bundesstraßen durch den Ort führten, waren wir beim Umzugsweg sehr eingeschränkt. Jetzt hatten wir so ziemlich freie Wahl“, sagt Zunftmeister Jörg Ritter. Daher entschieden sich die Narren für die neue Route, wo auch Zuschauer genügend Platz haben. „Es sind viele größere Zünfte aus der VSAN dabei wie zum Beispiel Pfullendorf, Meßkirch, Aulendorf und Weingarten“, sagt Klaus Minsch, Schriftführer der Narrenzunft. Traditionell gehören aber auch närrische Gäste aus dem Schwarzwald zum OHA-Treffen in Herbertingen dazu. Ihr Kommen haben die Narrenzünfte Betra, Dornhan und Empfingen zugesagt und laufen vorne im Umzug mit. Zudem kommen Guggenmusiken aus der Schweiz und aus der Nähe von Schwäbisch Hall.

Seit Ende der 1990er-Jahre sind Ritter und Minsch im Ausschuss der Narrenzunft und haben schon einige Narrentreffen mitorganisiert. In den rund 20 Jahren hat sich einiges verändert. „Sanitäter haben damals noch umsonst und nur für ein Essen den Dienst übernommen. Mittlerweile kostet das eine vierstellige Summe“, sagt Minsch. Auch die Gema-Gebühren sind gestiegen. Allein rund 1000 Euro sind für den Umzug fällig. Das Programm des OHA-Treffens ist im Vergleich zu früher umfangreicher geworden. Noch 1995 fand samstags nur das Narrenbaumstellen statt. Beim nächsten OHA-Treffen in Herbertingen vier Jahre später gab es zusätzlich eine Party in der Tiefgarage. „Aus Sicherheitsaspekten ist das heute undenkbar. Aber seit 2003 steht ohnehin für beide Tage ein Festzelt“, sagt Ritter. Das Zelt war erforderlich, da die Zahl der Gaststätten in Herbertingen zurückging und die Narren aber eine Örtlichkeit für Hästräger und Besucher brauchten. Somit zog auch die OHA-Party um ins Zelt

Eine Besonderheit des OHA-Treffens in Herbertingen ist auch der Brauchtumsabend, bei dem die Herbertinger und Gäste etwa Tänze aufführen und Musikgruppen spielen. Seit 2003 gehört der Abend fest zum Programm. „Das war mir sehr wichtig, um das Wissen über Brauchtum zu erhalten“, sagt Minsch.