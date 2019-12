Rund 30 Landwirte protestieren bei der B 311

Ein ungewohntes Bild: Durch Herbertingen rollen die schweren Traktoren der Bauern aus allen Richtungen, um sich an einer Kurz-Demo zu beteiligen, zu der Max Späth seine Berufskollegen aus der Umgebung mobilisiert hat. Initiiert wurde der Aufmarsch seiner Berufskollegen von dem Internetportal „LAND-WIR-T – Landwirtschaft – wir bitten zu Tisch.“

Treffpunkt war der Friedhof in Herbertingen, wo immer mehr Traktoren eintrafen. Ziel der Kolonne war der Standort auf dem Parallelweg zur B 311, wo sich die Traktoren wie eine Perlenkette aneinanderreihten. Dazu wurden die Warnblinkleuchten angeschaltet, um optisch noch mehr wahrgenommen zu werden. Vor allem die Lastkraftwagen-Fahrer zeigten dabei mit kräftigem Gehupe Solidarität mit den Bauern und passend zu dieser Demo rauschte ein Brummi, der voll beladen mit Traktoren warm hupend an an den Landwirten vorbei.

„Wir wollen einfach zeigen, dass es uns noch gibt und wir wollen vor allem wieder mehr wahr genommen werden“, erklärte Max Späth das Ziel der Bauerndemonstration. Man werde durch die Traktorkolonne niemand behindern, man möchte einfach sichtbar zeigen, dass die Bauern in der derzeitigen Situation nicht alles vom Gesetzgeber einfach hinnehmen werden. Dazu hatte Max Späth auch ein Forderungspapier an Politik und Gesellschaft dabei, das er an alle Demonstranten verteilte und das er gerne auch mit interessierten Bürgern diskutierte. In diesem Papier wird auch eine sach- und fachgerechte Überarbeitung der Düngeverordnung gefordert, einhergehend dabei die exakte Identifizierung der Problemstellen und eine bessere Abgrenzung der roten Gebiete. Eine europäisch genormte und vereinheitlichte Probenahme und Meßstellendichte für die Wasserkörper müsse zur Pflicht werden.

Angeprangert wird von den Landwirten auch die permanente negative Stimmungsmache, das angebliche „Bauernbashing“. Dies müsse von Gesellschaft und Politik unterlassen werden. Eine weitere Forderung der Bauern zielt auf eine einheitliche europäische Agrargesetzgebung und auch deren Ausführung hin. In diesem Zusammenhang wird ebenso eine deutliche Kennzeichnung außereuropäischer Importware, sowie ein Mitspracherecht bei zukünftigen Freihandelsabkommen, welche die Landwirtschaft betreffen, gefordert.

Angeprangert wird auch die Landesregierung, sie müsse nicht nur den Bürokratieabbau predigen, sondern ihn auch leben. In Sachen Fördermitteln weisen die Bauern darauf hin, dass Flächen unter zehn Ar ab dem Jahr 2020 berücksichtigt werden und weiter fordern sie die Abkehr von Gesetzen und Verordnungen nach Datum. Sie plädieren für praxistaugliche Ausführungen. „Dafür gehen wir heute auf die Straßen. Kommt und redet mit“, so steht es dann am Ende des Forderungskatalogs, den Max Späth an alle Bauern bei dieser Demonstration aushändigte.