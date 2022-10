Rückblick auf ein arbeitsreiches Jahr

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Herbertingen konnte Kommandant Martin Eisele auf ein sehr einsatzreiches Jahr 2021 zurück blicken. Außerdem konnte ein langjähriger Feuerwehrkamerad aus dem aktiven Einsatzdienst verabschiedet werden.

Nach kurzen Tätigkeitsberichten der Jugend- und Altersabteilung sowie der Einsatzabteilungen Herbertingen, Hundersingen und Marbach, konnte Kommandant Eisele von einem Mitgliederstand von 97 aktiven Männern und Frauen berichten. Besonders geprägt war das Jahr 2021 von dem Hochwasser im Juni, welches für 351 Einsatzstellen in Herbertingen und Marbach sorgte; nur vier Wochen später kam es zu einem Großbrand eines landwirtschaftlichen Anwesens in Marbach, bei dem glücklicherweise das gesamte Vieh gerettet werden konnte. Insgesamt hatte die Feuerwehr Herbertingen 388 Einsätze in 2021 zu bewältigen. Ein weiteres Projekt war die Gründung der UG-ÖEL in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Bad Saulgau, die sich bei größeren Einsätzen nun mit der gemeinsamen Führungsgruppe gegenseitig unterstützen. Eine zusätzliche Aufgabe der Feuerwehr war im letzten Jahr die Unterstützung des Corona-Testzentrums in Bad Saulgau. Außerdem konnten sieben junge Feuerwehrmänner und -frauen die Grundausbildung ablegen, acht Feuerwehrkameradinnen und -kameraden konnten den Sprechfunklehrgang absolvieren.

Mehrere Feuerwehrleute konnten im Anschluss zum Oberfeuerwehrmann, Hauptfeuerwehrmann, Oberlöschmeister, Hauptlöschmeister und Brandmeister befördert werden. Sechs Feuerwehrangehörige erhielten für ihre 15-jährige Dienstzeit das Feuerwehrehrenzeichen in Bronze des Landes Baden-Württemberg aus den Händen von Frank Seeger, der als Vertreter des Kreisbrandmeisters der Versammlung beiwohnte. Drei Personen erhielten für 20-jährige Mitgliedschaft eine Urkunde. Für 25 Jahre Dienstzeit konnte ein Kamerad das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber entgegen nehmen. Roland Widmann und Kurt Samtner wurden mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold für ihre 40-jährige Dienstzeit geehrt. Werner Niederer aus der Abteilung Herbertingen wurde aus dem aktiven Einsatzdienst verabschiedet, er wird aber an dem Programm 65+ teilnehmen und die Feuerwehr weiterhin im Hintergrund sowie als Schlauchwart unterstützen. Für seinen langjährigen Dienst, unter anderem auch einige Jahre als Abteilungskommandant, erhielt er aus den Händen von Bürgermeister Magnus Hoppe im Namen der Gemeinde und von Abteilungskommandant Florian Baumhauer jeweils ein Präsent überreicht. Ein weiterer Dank in Form eines Präsents erhielt der bisherige Abteilungskommandant und bisherige stellvertretende Kommandant Marc Kern, der seine Ämter bereits im vergangenen Jahr an seine Nachfolger übergab. Auch er konnte für seine Verdienste von Bürgermeister Hoppe und Abteilungskommandant Baumhauer geehrt werden.