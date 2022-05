Rückblick auf ein abwechslungsreiches Vereinsjahr

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Birgit Rechle-Neuburger engagiert sich seit 25 Jahren im Weltladen Herbertingen als ehrenamtliche Verkäuferin und wurde dafür bei der Hauptversammlung von Aktion Eine Welt am 29. April im Gasthof Engel geehrt.

Hans Pfeifer startete als Erster mit seinem Bericht aus der Vorstandschaft und führte durch die Aktionen des letzten Jahres, wie zum Beispiel das Vereins- und Ladenjubiläum 25 + 1, den Verkäufer*innen-Ausflug, die Klausurtagung zur perspektivischen Ausrichtung von Laden und Verein sowie der Klausurtagung zur Vorbereitung des Fairen Laufs. Ebenso fand für interessierte Verkäufer*innen ein Kochkurs mit erlesenen Zutaten aus dem Weltladen statt.

Steffi Beller berichtete aus dem Laden und rückte die vielen ehrenamtlichen Stunden der Verkäufer*innen in den Vordergrund. Sie war es auch, die Birgit Rechle-Neuburger ein mehr als verdientes Geschenk für ihr jahrelanges Engagement für den Verein überreichte.

Ines Steinacher stellte die umgesetzte Bildungsarbeit rund um den Fairen Handel vor und präsentierte Ausschnitte aus dem Auftritt in den Sozialen Medien, den Newslettern für die Vereinsmitglieder und der Informationsvermittlung über die Schaufenster des Weltladens.

Elisa Maerz, die – nach Gudrun Berner-Weiß – das erste Jahr ihren Kassenabschluss vorstellte, wurde von allen Seiten gelobt. Die Kassenprüfer*innen waren mit ihrer Arbeit sehr zufrieden und ihre Vorstandskolleg*innen zeigten sich von ihrer schnellen Einarbeitung in die Systeme und die Gesamttätigkeit beeindruckt.

Paul Steinacher, der den Verlauf moderierte, berichtete über die im vergangenen Jahr unterstützten Projekte und gab Einblicke in das Projekt Uspha-Uspha in Cochabamba, Bolivien. Denn die Schülerspeisung soll durch den 8. Herbertinger Benefizlauf am 15. Mai erneut garantiert werden. Ines Steinacher stellte das Kinderheim Sun of Hope in Usa River, Tansania vor, welches ebenfalls durch den Fairen Lauf finanziell unterstützt werden wird. Beide Projekte sind einigen Herbertinger*innen persönlich bekannt und die erlaufene Spendensumme wird zu 100 Prozent in den Projekten ankommen.

Frau Dr. Bettina Boellaard entlastete die Vorstandschaft in ihrer Position als stellvertretende Bürgermeisterin. Sie erkannte den Verein als besondere Institution an, da er sich weitsichtig mit den „Weltthemen“ und dem „Großen Ganzen“ befasst und sich dafür mit hohem Einsatz engagiert.