Rotary Club spendet Geld für neues Fahrzeug des DRK

Der Rotary Club Bad Saulgau-Riedlingen hat vergangene Woche dem Ortsverein Herbertingen des Deutschen Roten Kreuzes einen Spendenscheck überreicht. Insgesamt 1000 Euro sind zusammengekommen, teilt der Club in einer Pressemeldung mit.

Präsident Martin Buck und Vorstandsmitglied Stefan Kelch überreichten stellvertretend die Spende an Wolfgang Renn. Der Betrag dient als Unterstützung für die Anschaffung eines neuen Helfer-vor-Ort-Fahrzeugs. 2003 richtete das DRK Herbertingen das Helfer-vor-Ort-System ein. Dieses wird bei Notfällen in der Gemeinde Herbertingen und in den angrenzenden Bereichen alarmiert und sorgt bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes für die schnelle Versorgung der Notfallpatienten.

Der Vorstand des Rotary Clubs war sich laut Pressemeldung schnell einig, dass dieses Projekt absolut unterstützungswürdig ist. „Im Notfall zählt jede Minute und eine schnelle, professionelle Versorgung kann hier entscheidend über Leben oder Tod sein“, so Buck . Entsprechend leiste die Gruppe einen sehr wertvollen Beitrag für die Gesundheitsversorgung in unserem ländlichen Raum. „Das muss unterstützt werden und genau für solche Projekte ist unser Club gerne da“, führt der Präsident weiter aus.

Da das im Jahr 2005 beschaffte Fahrzeug immer anfälliger werde, ist der Ortsverein gezwungen, eine Ersatzbeschaffung zu tätigen. Diese Anschaffung von etwa 30 000 Euro kann der DRK-Ortsverein nicht selbst stemmen und ist daher auf Spenden angewiesen. „Wir haben noch einen ordentlichen Weg vor uns“, weiß Renn vom DRK. „Entsprechend freut uns die Unterstützung des Rotary Clubs“, sagt Renn. Der Ortsverein wolle demnächst auch die Öffentlichkeit intensiver über die Spendensammlung informieren und ein Spendenbarometer einrichten, heißt es vonseiten des DRK.

Nach dem Motto „Tue Gutes“ engagiere sich der Rotary Club Bad Saulgau-Riedlingen seit über 55 Jahren für soziale Zwecke und unterstützt hilfsbedürftige Menschen. So wurde unter anderem ein Spielpatz für Flüchtlingskinder ermöglicht, junge Menschen in der musikalischen Bildung unterstützt und die Jugendarbeit bei Fußballvereinen gefördert, heißt es in der Mitteilung weiter.