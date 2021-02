Mit leichten Verletzungen ist laut Polizeimeldung ein 38-jähriger Fahrradfahrer davongekommen, der am Mittwoch kurz nach 15 Uhr von einem Auto erfasst wurde. Er war in der Saumstraße in Herbertingen unterwegs, als der 54-jährige Mercedesfahrer den Radler beim rückwärts Einfahren in eine Hofeinfahrt übersah. Der 38-Jährige fuhr Polizeiinformationen zufolge widerrechtlich auf einem Fußgängerweg. Da der Mercedesfahrer nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte, kollidierte das Auto mit dem Vorderrad des Fahrrads, wodurch sich der Lenker des Rads drehte und den Radfahrer leicht verletzte. Beide Fahrer müssen sich nun wegen Missachtung der im Straßenverkehr geltenden Vorschriften verantworten.