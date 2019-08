Rückbau der Ortsdurchfahrt verläuft planmäßig

Der Rückbau der Ortsdurchfahrt im Bereich Haupt-, Sonnen- und Pfarrstraße läuft nach Plan. Der Ausschuss für Umwelt und Technik machte sich am Mittwochabend davon vor Ort ein Bild. Mit dabei war auch die Vorstandschaft der Lilly-Jordans-Stiftung, denn der Bereich vor dem alten Rathaus soll in Zukunft eine wichtige städtebauliche Aufgabe erfüllen und auch mit der geplanten Bebauung in der Umgebung ist die Stitung unmittelbar betroffen. Vor allem hatten sich die Ausschussmitglieder für eine Variante für die zukünftige Führung des Gehwegs im Bereich der Hauptstraße zu befassen, um nach den Handwerkerferien nahtlos weiterarbeiten zu können.

Am 17. Juni wurde mit den Bauarbeiten begonnen und voraussichtlich könne mit dem Abschluss der Maßnahme in diesem Bereich im Oktober gerechnet werden, so Ortsbaumeister Rudolf Pfeifer. Schwerpunkt war bis jetzt der Rückbau der bestehenden Fahrbahndecke, die punktuelle Kanalsanierung und hier auch die Verlegung von neuen Anschlussleitungen zur Straßenentwässerung. Dazu kamen weitere Wasserleitungssanierungs- und Verlegungsarbeiten, um einen Ringschluss zur Sonnenstraße zu erreichen. Weiter wurden sämtliche Kabel- und Versorgungsleitungen verlegt, wobei auch das künftige Ärztehaus davon profitiert. Nach den Handwerkerferien, so Rudolf Pfeifer, wird in der Pfarrstraße der Kanal ausgetauscht und mit den Straßen- und Gehwegsarbeiten begonnen. Weiteres Augenmerk wird auch auf den Bau der Bushaltestelle und der Straßenbeleuchtungsarbeiten samt Kabelverlegung gelegt. Einhergehend sind dann auch die Fahrbahnmarkierungen, Beschilderungen und notwendigen Bepflanzungen von Grünanlagen. Nicht unglücklich ist man darüber, dass die Tafeln für die Vorwegweisung am alten Rathaus zukünftig entfallen. „Wir lagern sie im Bauhof ein“, freute sich Ortsbaumeister Rudolf Pfeiffer. Neu angelegt werden soll auch die Abgrenzung der Sanierungsflächen am Bauanfang zur Pfarrstraße.

Planer Reiner Winecker legte zwei Varianten vor, wie künftig der Verlauf und die Ausführung des Gehweges von Beginn Einmündung Sonnenstraße bis zum Kreisverkehr ausgeführt werden soll. Hier legte sich der Ausschuss fest und mit der Abgrenzung mit Granitpflaster ist man für alle anderen Pflasterarten offen. Vor allem mit Hinblick auf dem Platz vor und seitlich des alten Rathauses, wo man beim bisherigen Belag mit Porphyrpflaster bleibt.

Ruheplatz am alten Rathaus

Städteplaner Joachim Scheible hatte für die Lilly-Jordans-Stiftung einen Entwurf erarbeitet, nachdem der Vorplatz am alten Rathaus, beides im Besitz der Stiftung, so umgestaltet werden soll, um ein Stück Ortsmitte zurück zu erobern, so der Planer. „Hier entsteht ein Stück Heimat, als Ortsmittelpunkt mit Brunnen“, so Scheible. Dabei sollen fünf Parkplätze angelegt werden, die über den eigenen Grund erreichbar sind und ein Grundstückstausch mit der Gemeinde möchte die Lilly-Jordans-Stiftung für eine weitere Grünanlage nutzen. Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass in der Ortsmitte kein anderer Platz so dazu prädestiniert wäre, als Kleinod Ruhe und Erholung zu bieten. Und auch auf der Giebelseite des alten Rathauses soll nach dem Städteplaner dem Platz entsprechend gestaltet und eventuell mit einer Büste der Stifterin Lilly Jordans bedacht werden.

Aber gerade in Sachen Parkplätze und Grünflächen besteht noch Diskussionsbedarf. „Hier liegen wir noch nicht ganz auf einer Wellenlänge“, so Bürgermeister Magnus Hoppe. Der Gemeinderat werde eingebunden, um eine befriedigende Lösung für beide Seite zu finden.