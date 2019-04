Polizei zieht Lastwagen aus dem Verkehr

Erhebliche technische Mängel haben Beamte der Verkehrspolizeidirektion Sigmaringen am Montagnachmittag bei Herbertingen im Rahmen einer Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs an einem rumänischen Sattelzug festgestellt. Bei der Überprüfung wurden unter anderem Undichtigkeiten an der Bremsanlage und am Kraftstofftank festgestellt, weiterhin ergaben sich Unregelmäßigkeiten an der Abgasanlage. Die Beamten untersagten daraufhin die Weiterfahrt, eine eingehende Überprüfung durch einen Kfz-Sachverständigen am heutigen Tage bestätigte die Feststellungen der Polizei. Der 36-jährige Lastwagenfahrer gelangt entsprechend zur Anzeige, eine Weiterfahrt darf erst nach Beseitigung der technischen Mängel erfolgen.