Mit knapp 1,5 Promille Atemalkohol haben Beamte des Polizeirevieres Bad Saulgau einen 52-jähriger Pkw-Lenker am Samstagnachmittag gegen 17.10 Uhr in Herbertingen auf der Hauptstraße kontrolliert. Nach einer Blutentnahme im Krankenhaus wurde sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Nur zwei Tage später, am Montag gegen 3.30 Uhr, wurde der Mann als Pkw-Lenker in der Flachsstraße von Mengen angetroffen. Die Weiterfahrt wurde ihm erneut untersagt. Er wurde zudem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.