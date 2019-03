Ortsgruppe hat neuen Vertrauensmann

Der Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Herbertingen, hat bei seiner Hauptversammlung im Albvereinsstüble Erwin Buchmann zum neuen Vorsitzenden gewählt. Die Ortsgruppe hatte nach dem plötzlichen Tod ihres Vertrauensmanns Ali Krippel nach einer Lösung suchen müssen.

„Ich bitte alle um Verständnis, dass der Ablauf etwas abgeändert wird,“ sagte Erwin Buchmann, Kassierer und bis dato zweiter Vorsitzender der Ortsgruppe zu Beginn der Hauptversammlung. Und Gauobmann Claus Bayer bezog nach dem Tod von Krippel ebenfalls Stellung: „Viele fragen sich wohl, wie es mit unserer Ortsgruppe jetzt weiterläuft.“ Bayer klärte auf, Erwin Buchmann hätte vorgeschlagen, bis zu den regulären Wahlen 2021 kommissarisch als Vertrauensmann zu agieren und weiterhin seinem Amt als Kassierer auszuüben. Nachdem der Hauptverband in Stuttgart die Genehmigung für diese Konstellation erteilt hatte, stimmten die Mitglieder dem Vorschlag einstimmig zu und drückten ihren Respekt vor Erwin Buchmann mit Beifall aus. „Ich bin jederzeit offen für Anregungen und Nachfragen“, sagte Buchmann.

Mitglieder werden geehrt

Im Anschluss ehrten Claus Bayer, stellvertretend für den Hauptverband, und der neue erste Stellvertreter Helmut Brand, drei Mitglieder der Ortsgruppe. Ingrid Lutz wurde für ihren Elan und ihre Schaffenskraft in ihren 40 Jahren im Verein gelobt. Franz Beller bekam ein großes Dankeschön für ein halbes Jahrhundert Treue zum Albverein. „Ich bin immer bereit, finanziell tatkräftig zu unterstützen. Aber beim Wandern machen die Füße leider nicht mehr mit“, sagte Franz Beller. Ebenso für 50 Jahre Mitgliedschaft wurde der Siegfried Abt geehrt. Beim Jahresbericht blickte Erwin Buchmann auf die rege Vereinstätigkeit zurück: das bunte Treiben am Fasnetsdienstag, die Kulturfahrt nach Freiburg, Familien- und Jugendaktivitäten wie Osterhasenschnitzeljagd und Rübengeisterschnitzen oder die Segway-Tour um Bad Saulgau.

Dass der Ausschuss sich entschied, das traditionelle Maibaumstellen weiterhin zu bewerkstelligen, sei ebenfalls positiv zu verzeichnen. Der neu gewählte Vertrauensmann dankte Ali Krippel sowie Bernd und Gabi Lehleiter für die Verwaltung von Waldhütte sowie Albvereinsstüble. Sein Dank galt auch den Vorstandsmitgliedern Helmut Brand und Schriftführerin Birgit Buchmann, auf die er sich immer verlassen könne.

Engagierte Projektgruppe

Viel Engagement zeigte im Vorjahr die Projektgruppe „Zukunft gestalten“, die auf Initiative Helmut Brands gegründet wurde. Mitglieder verschiedenster Interessensgruppen erarbeiteten zusammen ein Konzept, dessen Ergebnis nun sukzessive in die Vereinsarbeit einfließen wird. Besonders erfreulich sei dabei die Kooperation mit der Ortsgruppe Mengen, die im vergangenen Juni initiiert wurde. „Durch mehrere Gespräche war aus der Idee eine Union geworden“, so Erwin Buchmann. Der Wanderplan entstand in Zusammenarbeit. Eine weitere Bereicherung sei es, in Lothar Langner künftig einen Mittler zwischen Wanderführern und Presseredaktionen gewonnen zu haben.

Es folgte der Wanderbericht von Wanderwartin Karin Heidtmann. Bei 32 Wanderungen und Radtouren wurden insgesamt 574 Kilometer zurückgelegt. Besonders hervorzuheben sei die Begehung des Herbertinger Waldes gemeinsam mit dem Förster, der Besuch des Campus Galli in Meßkirch sowie die Zwölf-Stunden-Wanderung. Wanderpreise vergab die Wanderwartin an die Senioren Irmgard und Martin Haupt (jeweils 16 Veranstaltungen), Edeltraud Reiner und Wilfriede Ruland (jeweils 14 Stück) sowie Josef Wahl (13 Stück). In der Hauptgruppe gingen die Preise an Erwin und Birgit Buchmann (jeweils elf Wanderungen), Karin Heidtmann und Gunther Schmidt (jeweils neun) sowie Helmut Brand, Hubert Hinderhofer, Ines und Jürgen Sailer (jeweils neun). Mit diesem letzten Wanderbericht gab Karin Heidtmann aus persönlichen Gründen ihr Amt an Reinhold Burkert weiter.