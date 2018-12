Unter der Regie von Peter Rauch wird derzeit in Hundersingen das Theaterstück „Nix Amore am Lago Maggiore“ einstudiert. Ein Lustspiel in drei Akten, an dem fast noch Druckerschwärze anhaftet, denn das Schauspiel ist das neueste Werk von Bernd Gombold, das die zehn Akteure auf die Bühne bringen werden.

Schon in den Proben wird klar: Das wird wieder ein Schauspiel, bei dem die Lachmuskeln mehr als strapaziert werden, denn der Stoff beinhaltet alles, was zu einem deftigen Laienschauspiel gehört. Und wie der Titel schon ankündigt, wird die ewige Suche nach „Amore“ so manches Opfer fordern und auch manche Sehnsucht nicht erfüllt werden.

Auf jeden Fall wollen die zwei schon etwas in die Jahre gekommenen Freundinnen Bärbel (Priska Spohn) und Hilde (Heidi Lehmann) in Italien „einen draufmachen“. Vor allem aber Bärbel, die zielstrebig auf die Männerwelt zugeht, im Gegensatz zu ihrer Freundin. Sie ist mehr oder weniger Anhängsel und lässt es auf sich zukommen in Italien. Sie ist aber der Auslöser einer langen, verwechslungsvollen Geschichte, die alle betrifft, die sich im Süden Amore am Lago Maggiore erhoffen.

Warum? Na ja, sie hat ja schließlich den Koffer verwechselt, der einen ganz anderen Inhalt aufweist als Damenkleidung. Doch schon in der Pension angekommen, wo die resolute Wirtin Teresa (Christine Bühler) ihr Regiment führt, hat die Damenwelt auch deren gutaussehenden Sohn Angelo (Felix Buck) ins Visier genommen.

Doch nicht nur die zwei Hübschen Bärbel und Hilde waren in den Süden angereist. Auch Renate (Corina Streich) und ihr Mann Hans-Georg (Josef Bischofberger) hatten sich zusammen mit ihrem schlitzohrigen Opa Oskar (Peter Rauch) in der gleichen Absteige einquartiert. Doch damit nicht genug. Weitere Gäste tauchten auf und zwar der brutale Mafioso und Drogendealer Ritchi (Denny Utta), der seine kaugummikauende Dumpfbacke Chantal (Joana Bühler) im Schlepptau hat. Er wusste, warum er die Absteige der Urlauber aufsuchte: Er wollte seinen Koffer wieder, denn darin sollte sich einiges verbergen, was nicht ganz sauber war. Das wusste auch Polizist Thomas (Thomas Buzengeiger), der ganz inkognito gen Süden angereist war, um irgendwann mal Ritchi dingfest zu machen. Doch zuerst stand „Amore“ ganz oben auf der Liste der Gäste. Wer aber dachte, dass nur die zwei Hübschen Bärbel und Hilde etwas Liebe im Urlaub suchten, der irrte. Auch Hans-Georg, der unter der Fuchtel seiner Ehefrau Renate leidet und auch der schlitzohrige Opa waren auf Pirsch.

Dazu hatten sie sich im Vorfeld schon mal über das Internet kundig gemacht und ein paar heiße Feger bestellt. Wer das dann war und wo sie die Damen dann antrafen, das war schon eine heiße Story. Aber, wer glaubt, das ginge alles so reibungslos über die Bühne, der täuschte sich. Polizist Thomas waltete mehr als vom Gesetz vorgesehen seines Amtes und so wurde es erst mal „Nix mit Amore am Lago Maggiore“.

Gespielt wird in der Hundersinger Buwenburghalle am Mittwoch, 26. Dezember, um 14 Uhr eine Kindervorstellung und um 20 Uhr die Premiere. Am Samstag und Sonntag, 29. und 30. Dezember, gibt es weitere Aufführungen. Saalöffnung ist um 19 Uhr.

Der Kartenvorverkauf ist täglich ab 18 Uhr bei: Martin Siebenrock, Telefon 07586/91 77 27 und bei Thomas Hiller, Telefon 0162/72 65 92 07. Während der Vorstellungen wird bewirtet und die Narrenzunft bietet dazu Schweinefilet im Blätterteig, einen großen Salatteller mit Schinken sowie einen Käseknabberteller an.