Nikoläuse ziehen seit 60 Jahren durch Herbertingen

Ein Zeitungsbericht aus Altshausen hat die Herbertinger in den 1950er-Jahren auf eine Idee gebracht: Ebenfalls eine Nikolausgilde zu gründen. So sprach Pfarrer Anton Schmid mit Unterstützung von Bürgermeister Georg Frank einige Bürger an, um auch in Herbertingen den Brauch des Nikolausbesuches zu pflegen. 1958 sind so erstmals sieben Nikoläuse mit Knecht zu Familienbesuchen aufgebrochen. Eine Tradition, die somit 60-jähriges Bestehen in Herbertingen feiert.

Roland Steinhauser, damals Junglehrer in Herbertingen, führte als erster die Nikolausgilde als sogenannter „Oberklos“ an. Er erstellte damals einen Ablauf, damit die Nikoläuse wussten, wie sie sich in den einzelnen Familien benehmen sollten. In den Anfangsjahren war auch die richtige Ausstattung eine Herausforderung. Beim Seiler wurde Flachs beschafft, die Nikolausbärte in München bestellt. Die Stäbe schreinerte Willi Reiner, nachdem Flaschner Friedmann Rohre zur Verfügung stellte. Seit 40 Jahren können sich die Nikoläuse über die Hilfe von Irmgard Neuburger freuen. Sie kümmert sich als sogenannte „Klosa-Mama“ mit Hingabe um Gewänder, Bärte, Perücken.

Mittlerweile sind neun Nikolaus- und Knechtpaare unterwegs, um rund 50 Hausbesuche für mehr als 100 Kinder zu machen. „Wir haben festgestellt, dass die Hausbesuche tendenziell zurückgehen, aber nicht die Kinderzahl, da viele Familien zusammen feiern“, sagen „Oberklos“ Christian Reiner und Daniel Stuwe. Seit 2007 leiten die beiden die Niko-lausgilde. Auch würden Kindergärten, Schulen, Vereine und der Adventsmarkt am Krähenbach besucht. „Wir machen das aber nicht aus kommerziellen Hintergründen, sondern verstehen uns als Vertreter der Kirche die den Glauben weitergeben wollen“, sagt Reiner. Im Zentrum des Brauchtums steht der Besuch des Boten des heiligen Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht bei den Kindern. Der heilige Nikolaus soll sich als Bischof von Myra um viele Arme und Schwache gekümmert haben, besonders die Kinder sollen ihm sehr am Herzen gelegen sein. Aus seinem goldenen Buch weiß der Nikolaus so einiges über die Eigenheiten der Kinder zu erzählen, was diesen nicht immer angenehm ist. Am Ende jedoch werden die Kinder dann aus dem Sack des Knecht Ruprecht beschenkt. „Immer öfter passt aber die Menge an Geschenken gar nicht mehr in den Sack, was von den Mitgliedern der Gilde äußerst kritisch betrachtet wird“, berichten Reiner und Stuwe.

Am Mittwoch, 5. Dezember, am Vorabend des Nikolaustages, kommt auch in diesem Jahr der Nikolaus zu den Kindern. Anmeldungen sind noch bis bis Montag, 3. Dezember, in den Kindergärten Herbertingen und in der St. Oswald Kirche möglich. Dort gibt es auch die vorbereiteten Anmeldezettel. Diesen bitte ausgefüllt in den dafür vorgesehenen Briefkasten/Sack einwerfen. Am Mittwoch, 5. Dezember, findet um 16.30 Uhr die traditionelle Aussendungsfeier vor der Nikolauskapelle statt. Die Feier wird von der Jugendkapelle Herbertingen musikalisch umrahmt. Um 18 Uhr findet in Mieterkingen in der Kirche St. Peter und Paul ein Gottesdienst statt. Im Anschluss wird das 60-jährige Bestehen mit einer kleinen Ausstellung in der „Alten Schule“ gefeiert.