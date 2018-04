Neue Regeln sollen für Ordnung auf Schulgelände sorgen

Nicht immer landet der Müll auf dem Schulhof im Papierkorb. Daher hat der Gemeinderat Herbertingen eine Benutzungsordnung für die Schulgelände beschlossen. Hintergrund ist, dass es vermehrt zu starken Verschmutzungen und Lärmbelästigungen durch Jugendliche und junge Erwachsene gekommen ist.

„Ab und zu stehen auch Autos auf dem Gelände und das sollte nur in Ausnahmefällen etwa zur Anlieferung so sein“, sagte Hauptamtsleiterin Juliane Stolz. Laut der Benutzungsordnung werden die Zufahrt von Autos, Alkohol und Glasflaschen, offenes Feuer und Rauchen verboten. Zudem ist Müll zu entsorgen sowie Lärm nicht gestattet. Die Nutzung des Schulhofs ist außerhalb von schulischen oder sonstigen Veranstaltungen montags bis freitags von 17 bis 20 Uhr gestattet sowie an Wochenenden, Feiertagen und in den Ferien von 8 bis 20 Uhr. Ausnahmen gelten bei Veranstaltungen in der Alemannenhalle.

Verstöße können mit einem Bußgeld geahndet werden. Zur Überwachung der neuen Regeln ist die Gemeinde in Kontakt mit der Polizei. „Wer auf dem Schulgelände etwas beobachtet, kann sich direkt bei der Polizei melden, die dann die Lage kontrolliert“, sagte Bürgermeister Magnus Hoppe.