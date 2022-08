Grenzenlose Liebe: Wie eine Ukrainerin und ein Russe zueinander finden

Tlumatsch, Kiew, Breslau, Marbach – das sind Orte, die im Leben der Ukrainerin Elisabeth Specht eine Rolle spielten und spielen. Ihr Mann Vitalij hingegen ist in einer Stadt in Russland geboren und als Teenager nach Deutschland gekommen. Die gemeinsame Geschichte des Paars zeigt, dass Grenzen keine Rolle spielen müssen.

Herkunft spielt keine Rolle mehr

„Heirate niemals einen Russen“, sagt Elisabeth Specht. Mit diesem Glaubenssatz ist die Ukrainerin großgeworden und doch kam alles anders. Heute ist sie mit Vitalij verheiratet – und er kommt aus Russland. „Das hat für uns beide gar keine Rolle gespielt. Heute liebt meine Mama Vitalij sogar mehr als mich“, sagt die 33-Jährige lachend.

Elisabeth wächst in der Ukraine auf

Elisabeth ist in einer Kleinstadt in der Westukraine aufgewachsen. „Das war mir aber zu eng und es war mein Traum, in einer großen Stadt zu leben“, erzählt sie. Deshalb zog sie nach dem Abitur in die Hauptstadt Kiew. „Ich habe dort Dokumentwissenschaft studiert und danach in verschiedenen Firmen gearbeitet“, sagt sie.

Die ersten drei Jahre in einem neuen Land sind die schwierigsten. Elisabeth Specht

Als Ende 2014 im Osten ihres Heimatlands der Krieg ausbrach, entschied sich die junge Frau, nach Polen auszuwandern: „Ich wollte mich dort einleben und danach meine Eltern zu mir holen.“ In Breslau habe sie zunächst in einer Konditorei gearbeitet und dann für zwei bis drei Monaten in Vollzeit Englisch gelernt, bis sie die Stelle an der Rezeption eines Hotels bekommen habe.

Vitalij kommt aus einer größeren Stadt in Russland

Vitalijs Geschichte begann in einer größeren Stadt im russischen Uralgebirge. „Meine Kindheit dort war lustig. Es gab überwiegend Hochhäuser, wir hatten immer viele Leute um uns“, sagt er. Doch mit 15 Jahren habe Vitalij zusammen mit seiner Familie die Heimat verlassen, um in Deutschland zu leben.

Das Umziehen war zwar schwierig, mit 15 Jahren hatte ich ja schon Freunde und auch Pläne. Vitalij Specht

„Das war schon lange klar. Alle sind hier, alle Verwandten. Und meine Oma kommt aus Deutschland. Wir waren fast die letzten der Familie dort. Das Umziehen war zwar schwierig, mit 15 Jahren hatte ich ja schon Freunde und auch Pläne. Aber irgendwie hab ich verstanden, dass es das Beste ist“, blickt er heute zurück. Vitalij ist dann in Riedlingen gelandet, hat in den folgenden Jahren eine Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker gemacht und später seinen Meister.

Zufälliges Kennenlernen in Polen

Kennengelernt haben sich Elisabeth und Vitalij auf schicksalhafte Weise – dank Vitalijs Job. Das war im Herbst 2017. „Meine Firma hat in Breslau eine Filiale aufgebaut. Erst waren zehn bis 15 polnische Mitarbeiter bei uns in Deutschland.

Dann sind wir für zwei Monate nach Polen, um sie einzulernen“, erzählt der 33-Jährige. „Wir haben da in unterschiedlichen Hotels übernachtet. Und die letzten beiden Wochen waren wir dort, wo Elisabeth damals gearbeitet hat.“ Zunächst habe sie ihn nur aus der Ferne wahrgenommen, bis das Schicksal sich umentschied.

Elisabeth erinnert sich: „Das Restaurant im Hotel hatte geschlossene Gesellschaft und man konnte sich nur ein Menü zum Mitnehmen bestellen. Vitalij kam zu mir an die Rezeption und hat mich gefragt, ob ich ihm bei der Übersetzung der Karte helfen kann.“ Die russische und die ukrainische Sprache seien sich zwar sehr ähnlich, doch Elisabeth sei sich bei ein paar Wörtern unsicher gewesen.

Humor verbindet die beiden

„Sie hat gesagt, es gibt ein Schweinchen, das herumläuft – und meinte ein Wildschwein. Ich hab’s verstanden und sie gefragt: ‚Andere Schweine laufen etwa nicht?‘ Und wir mussten beide so lachen.“

Der gemeinsame Humor habe die beiden von Anfang an verbunden und so vergingen nur wenige Tage bis sie sich verliebten. Schnell war klar, dass sich das Paar seine Zukunft in Deutschland aufbauen will.

So ging Elisabeth für einige Monate zurück in ihre Heimat, um dort intensiv Deutsch zu lernen. „Wir haben uns dann immer gegenseitig besucht“, erzählt Vitalij. Am 12. Februar 2019 haben die beiden in Riedlingen geheiratet, ein paar Monate zuvor kaufte Vitalij bereits ein Haus für sich und seine Auserwählte – in Marbach.

Dort genießen sie nun die Zeit mit ihren beiden Hündinnen. Elisabeth scherzt: „Kiew – Breslau – Marbach. Es wurde immer kleiner. Die ersten drei Jahre in einem neuen Land sind die schwierigsten. Jetzt fühle ich mich aber wohl.“