Neue Bank für Archäologischen Rundwanderweg

Was gibt es Schöneres, als bei einer Wanderung die heimische Natur und Geschichte zu erleben – und auf einer schönen Wanderbank eine Pause einzulegen? In der letzten Augustwoche wurde eine neue Bank für den Archäologischen Rundwanderweg der Heuneburg geliefert, die vom Verein Heuneburg Museum gestiftet wurde. Die Bank befindet sich an der Grabhügelgruppe „Gießübel-Talhau“ an der Straße zwischen Hundersingen und Binzwangen. Von der Firma Luib aus Eichenholz gefertigt, lädt das Bänkle an windgeschützter Stelle zum Verweilen ein. Faltblätter mit der Routenführung der Wanderwege um die Heuneburg gibt es an den Kassen beider Museen. Der Verein Heuneburg Museum wünscht allen Wandernden einen sonnigen Herbst mit angenehmen Temperaturen und viel Spaß beim Entdecken der eindrucksvollen Bodendenkmäler im Umfeld der Heuneburg.