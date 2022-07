Naturmotive um Heuneburg gesucht

Unter dem Motto „Inmitten der Natur“ veranstalten die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg bis zum 18. August einen Fotowettbewerb an der Heuneburg – Stadt Pyrene. Gesucht werden die schönsten Naturmotive rund um die ehemalige Keltenmetropole. Die zehn besten Fotos werden am Naturerlebnistag ausgestellt. Außerdem warten attraktive Preise auf die Gewinnerinnen und Gewinner, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Fotografinnen und Fotografen sind frei bei der Wahl des Naturmotivs: von den Wiesen- und Waldlandschaften Oberschwabens über stimmungsvolle Sonnenuntergänge im Donautal bis hin zu Details aus der Pflanzen- oder Tierwelt – einzig der Bezug zur Umgebung der Heuneburg sollte auf den eingereichten Fotografien erkennbar sein.

Eine Jury kürt das schönste Foto: Der Hauptgewinn ist eine persönliche und eigens konzipierte Sonderführung durch die Heuneburg, zu der 25 weitere Personen wie Freunde, Familie oder Kollegen eingeladen werden können. In der Führung „Kelten und ihre Umwelt“ erfahren die Gäste wie die keltische Landwirtschaft aussah, welche Pflanzen und Tiere genutzt und gezüchtet wurden und wie die Menschen in der Keltenzeit ihre Umwelt gezielt formten und nutzten. Außerdem gibt es für alle Teilnehmer zehn Schlosscards zu gewinnen. Die Schlosscard enthält 26 Eintrittskarten zum Besuch von 26 bedeutenden Kulturdenkmalen in Baden-Württemberg. Die zehn schönsten Fotos werden am Naturerlebnistag auf der Heuneburg ausgestellt. Der Aktionstag am 18. September bietet Informationen und Aktionen rund um die Themen Natur, Nachhaltigkeit und Artenvielfalt.

Um am Wettbewerb teilzunehmen, müssen die Fotos digital mit einer Größe von jeweils maximal 5 MB inklusive der Angabe von Name und Anschrift per Mail an R-Heuneburg-Natur@ssg.bwl.de gesendet werden. Jede Person kann jeweils nur mit einem Foto teilnehmen. Einsendeschluss ist der 18. August. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per Anschrift und Mail kontaktiert. Aus rechtlichen Gründen sollten keine Menschen auf dem Foto abgebildet sein. Wichtig ist außerdem, dass das Foto klar der Heuneburg zugeordnet werden kann. Die Staatlichen Schlösser und Gärten weisen darauf hin, dass sich zwischen Heuneburg und Donau ein Naturschutzgebiet befindet. Darauf sollten die Teilnehmenden Rücksicht nehmen. Die Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise stellen die Staatlichen Schlösser und Gärten unter https://www.heuneburg-pyrene.de/besuchsinformation/veranstaltungen/fotowettbewerb zur Verfügung.