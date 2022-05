Narrenzunft Herbertingen wählt und ehrt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung konnte Zunftmeister Stefan Schnitzer die Mitglieder der Narrenzunft im Gasthaus Löwen begrüßen.

Nach der Totenehrung wurden die unterschiedlichen Berichte vorgetragen. Trotz der zur Fasnetszeit geltenden Corona-Einschränkungen konnte eine vielfältige und lustige Fasnet gefeiert werden (wir berichteten). Die Versammlung entlastete die Vorstandschaft dann auch einstimmig.

An diesem Abend standen nach drei Jahren auch wieder Wahlen auf dem Programm. Zunftmeister Stefan Schnitzer wurde wiedergewählt. Für den Ausschuss waren 12 Plätze zu besetzen. Aus dem aktuellen Ausschuss hörten zwei Personen aus persönlichen Gründen auf, sodass mindestens zwei Neue gewählt werden mussten. 13 Personen kandidierten, sodass es zu einer richtigen Wahl kam. Neu im Ausschuss sind Johannes Grützner und Michael Seyfried. Zunftmeister Schnitzer bedankte und verabschiedete die beiden ausgeschiedenen Ausschussmitglieder. Diane Möhrle war drei Jahre mit dabei. Stefan Wiese engagierte sich neun Jahre im Ausschuss, davon die letzten drei Jahre als Vizezunftmeister.

Stefan Schnitzer durfte an diesem Abend auch Ehrungen an verdienten Mitgliedern für ihre aktive Mitgliedschaft vornehmen: Bronzene Ehrennadel (10 Jahre): Silke Binder, Leonie Blersch, Angelo Cilento, Monika Cilento; silberne Ehrennadel (25 Jahre): Stefan Wiese, Joachim Frik, Olga Heinzelmann, Susanne Minsch , Anja Wiese, Frank Schien; goldene Ehrennadel (40 Jahre): Rita Füßinger, Uschi Schumacher, Ede Weiß.

Eine größere Veränderung ergibt sich in der Nähstube der Zunft. Hier haben die Frauen aufgehört, die das über einen Zeitraum von zum Teil weit mehr als 30 Jahren gemacht haben. Unglaublich viele Stunden wurden vom Team der Nähstube aufgebracht, um die Häser der Zunft instandzuhalten und neue Häser zu erschaffen. Danke an Anja Ritter, Uschi Schumacher, Anke Knaus, Christine Binder und Sabine Straub!

Aktuell macht die Zunft einen Neustart in der Nähstube und sucht weitere Mitarbeiter/innen.

Eine solidarische Geste mit den in Herbertingen aufgenommenen Flüchtlingen aus der Ukraine zeigte die Narrenzunft, als am Ende der Versammlung Ernst Retz eine Spende für die „Ukrainehilfe Herbertingen“ in Höhe von 250 Euro entgegen nehmen konnte.

