Narrenzunft hat vier neue Ehrenmitglieder

Die Narrenzunft Herbertingen hat bei ihrer Hauptversammlung vier Mitglieder der Narrenzunft zu ihren Ehrenmitgliedern ernannt und außerdem auf eine ereignisreiche Fasnet zurückgeblickt.

Zunftmeister Jörg Ritter begrüßte die anwesenden Gäste und gab zusammen mit Schriftführer Klaus Minsch sowie Ballwart Stefan Schnitzer einen Rückblick auf die gesamte vergangene Fasnet. Hier wurde deutlich, dass die Narrenzunft neben Umzügen wie dem beim OHA-Treffen in Scheer oder das Ringtreffen in Ostrach auch bei Aktivitäten wie dem Kinderwagenrennen oder einem dreitägigen Ausflug zur VFON nach Berlin dabei war. Ballwart Stefan Schnitzer sprach daraufhin die kommende Neuauflage zum Datenschutz an, bei der alle Mitglieder nun ihre Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos und Daten abgeben sollten.

Bürgermeister Magnus Hoppe betonte daraufhin, dass die neue Auflage auf jeden Fall wieder mehr Arbeit für die Vereine bedeutet, aber der Vorstand damit dann aus dem Schneider sei. „Es ist schön, dass ihr dieses Ehrenamt noch auf euch nehmt. Es ist wirklich ein enormer Zeitaufwand. Aber die Narrenzunft gibt solch ein beeindruckendes Bild auf Veranstaltungen ab, das ist jedes Mal schön anzuschauen“, sagt er.

Die Narrenzunft Herbertingen hat im Moment 207 Häser vergeben, das sind zwei mehr als im Vorjahr, verkündete Häswart Josef Steinacher in seinem Bericht. Außerdem wurden an der vergangenen Fasnet insgesamt 60 Leihmasken vergeben. Die Zunft würde gerne die Anzahl der Leihmasken verringern, weshalb am Ende der Versammlung eine Diskussion ausgebrochen war, ob die Gebühr der Leihmasken, die bisher zehn Euro betrug in Zukunft angehoben werden solle oder nicht. Der Ausschuss sammelte die Vorschläge und wird in naher Zukunft noch einen Beschluss darüber aushandeln.

Nach den Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft von bis zu 40 Jahren, wurden vier Ehrenurkunden für besonderes Engagement im Verein vergeben. Karl Friedmann, der 15 Jahre im Ausschuss der Narrenzunft tätig war und als Büttel immer noch aktiv ist, erhielt zusammen mit Rolf Leichtle, der sogar 18 Jahre lang im Ausschuss tätig war sowie Anita Rehm, die zwölf Jahre im Ausschuss tätig war und sich dann für den Förderverein eingesetzt hatte, die ehrenvolle Auszeichnung. Roland Frick, der 18 Jahre als Ausschussmitglied im Verein aktiv war, erhielt ebenfalls die Ehrenurkunde. Die Besonderheit hierbei ist, dass Vater und Sohn nun zu Ehrenmitgliedern ernannt worden sind – sein Vater Hans Frick nämlich bereits seit 26 Jahren. Alle Geehrten sind darüber hinaus immer noch aktiv im Verein tätig.

Die kommende Fasnet wird laut Bürgermeister Hoppe mit dem OHA in Herbertingen sowie dem VAN Freundschftstreffen in Marbach ein „Super-Narren-Jahr“.

Zu Ehrennarren wurden ernannt: Karl Friedmann, Rolf Leichtle, Roland Frick, Anita Rehm. Seit zehn Jahren sind Mitglied: Sandra Keßler, Tizia Löffler, Franziska Niederer, Andreas Sulzer, Alexander Knaus. Für ihre 25-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Sandra Wiedergrün, Antonie Wizemann, Sonja Knaus, Markus Friedmann, Klaus Minsch und für 40-jährige Mitgliedschaft: Angela Friedmann, Ute Storrer, Reinhold Storrer.