Michael Ott, Chef der Bad Schussenrieder Brauerei, nimmt es gang genau: „Korrekt heißt unser neuestes Produkt Kropf-Hals-Bügelflaschen“, freute er sich bei der Präsentation der kleineren und auch handlicheren 0,33-Literflasche, die nun in den Markt geht. Die Nachfrage hierzu sei bereits groß und vor allem die Vereine verlangten nach diesem Produkt. So war es nicht verwunderlich, dass zum Startschuss der Produktion verschiedene Narrenzünfte der Region als Paten eingeladen wurden, die in nächster Zeit selbst ein Fest veranstalten. Dies ging auch aus einem Versprechen hervor, das die Brauerei den Narrenzünften aus Marbach und Bolstern ablegte und sie zum Produktionsstart einlud.

Anlage auf kleine Flaschengröße umstellen

Hochbetrieb herrschte dabei am Dienstag in der Abfüllanlage der Bad Schussenrieder Brauerei, als die Abordnungen in ihren Häsern den ganzen Betriebsablauf verfolgten. Begleitet wurde das Ganze auch von Technikern, denn für die Umstellung auf das kleinere Flaschenformat bedurfte es einiger Um- und Einstellungen, wie Michael Ott den Besuchern erklärte. Das sei normal bei einer Produktionsumstellung, aber diesmal lief von Anfang an alles wie am Schnürchen . So war nach geglücktem Start nur noch das typische Flaschengeräusch in der Halle zu vernehmen und die Transportbänder füllten sich mit den neuen Bügelflaschen, bis sie am Ende der Abfüllstraße in der Bierkiste landeten. Darauf wurde dann erst einmal eine Bügelflasche geköpft und auf das neue Produkt im großen Portfolio der Brauerei angestoßen.

So beeindruckt von der Produktion trafen sich die Narren mit dem Chef der Brauerei Michael Ott, dem stellvertretenden Vertriebsleiter Michael Heiss und Stefan Buck vom Festservice in der Brauereigaststätte zu einem kleinen Umtrunk. „Wir sind froh, dass wir nun ein neues Produkt vorweisen können, auf das schon viele gewartet haben“, freute sich dabei Michael Ott. Aber auch darüber, dass er zur ersten Abfüllung Gäste in seinem Haus begrüßen konnte, mit denen man als Paten auf die Kropf-Hals-Bügelflasche anstoßen konnte. „Ich wünsche Euch allen eine friedvolle, glückselige Fasnet und viele Besucher“, so der Brauerei-Chef. Darauf hoffen vor allem die Zünfte aus Marbach und Bolstern, denn vom 1. bis 3. Februar steht Marbach im Zeichen der Fasnet, wobei am 3. Februar ein großer Narrensprung stattfindet. In Bolstern steht ein Umzug am 16. Februar an.