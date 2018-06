Bereits in den 60er-Jahren lieferten sich verkleidete Erwachsene in Herbertingen zur Fasnet ein Rennen mit Kinderwagen. In diesem Jahr wird die Tradition am Freitag, 9. Februar, ab 13.30 Uhr am Pflegeheim fortgesetzt.

Los geht die Ortsfasnet aber am Donnerstag, 8. Februar. Ab 8.45 Uhr wird der Nachwuchs in Kindergärten und Schulen befreit. Um 14.15 Uhr schauen die Narren im Pflegeheim vorbei, bevor dann um 15 Uhr Bürgermeister Magnus Hoppe den Schlüssel abgeben muss und um 15.30 Uhr der Narrenbaum gestellt wird. Abends ab 18.30 Uhr ist der Bauhof Treffpunkt für den Hemetglonkerumzug. Im Anschluss ist der Bürgerball mit Mäschkerla-Show in der Alemannenhalle. Geöffnet ist dort aber erst nach Ankunft des Hemetglonkerumzuges.

Am Freitag, 9. Februar, startet um 13.30 Uhr das Kinderwagenrennen am Pflegeheim. Ursprünglich liefen die Teilnehmer dabei nur einen vorgegebenen Parcours ab. Inzwischen gibt es auch Geschicklichkeitsspiele. Der schönste Kinderwagen erhält zudem den Kinderwagen-Oscar als Wanderpokal. Weiter geht es abends um 20 Uhr mit dem Hausball in der Zunftstube. Es werden Schaschlik-Topf und Saiten serviert.

Zunftball mit einem zweistündigem Programm

Ein zweistündiges Programm mit anschließender Unterhaltung vom „Duo Emotion“ versprechen die Narren am Samstag, 10. Februar, beim Zunftball in der Alemannenhalle. Einlass ist ab 19 Uhr. Karten sind an der Abendkasse erhältlich.

Am Sonntag, 11. Februar, findet in der Alemannenhalle der Kinderball statt. Bewirtung gibt es ab 14 Uhr, das Programm beginnt Show-Einlagen, Spielstraße und Kreativ-Ecke um 14.40 Uhr. Am Dienstag, 13. Februar, stärken die Narren sich ab 10 Uhr beim Frühschoppen mit Weißwürsten und Weizenbier in der Zunftstube. Um 13.30 Uhr folgt ein weiterer besonderer Fasnetsbrauch in Herbertingen: Bachjucken an der alten Mühle. Nachdem zunächst ein paar Mitglieder der Kondemusik über das Gewässer springen, darf im Anschluss jeder Freiwillige sein Glück versuchen. Der Mut wird mit einer Flasche Bier belohnt. Um 14 Uhr folgt der Umzug durch das Dorf. Die Umzugsstrecke bitte beachten: Aufstellung an der Mühle, Nießgasse, Pfarrstraße, Kapellenstraße, Holzgasse, Storchengasse, Ochsengasse, Sonnenstraße, Hesslinger Straße, Auflösung am Bauhof. Gegen 18.30 Uhr naht das Ende der Fasnet mit dem Abbau des Narrenbaums und dem anschließenden Fasnetverbrennen im Bauhof.