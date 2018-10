Nach Unfall ruht der Zugverkehr

Ein 19-jähriger Autofahrer hat am frühen Sonntagmorgen in der Bahnhofstraße in Herbertingen einen Unfall mit einem Überschlag seines Autos unverletzt überstanden. Der junge Mann war in Richtung Hundersingen gefahren und hatte in der Rechtskurve vor dem Bahnübergang nach eigenen Angaben wegen eines geplatzten Reifens die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kam von der Straße ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. An seinem Auto entstand Totalschaden. Aufgrund der Beschädigungen an der Anlage der Bahn musste der Zugverkehr auf dem betreffenden Abschnitt kurzfristig eingestellt werden.