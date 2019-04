Nach mehreren Feuern: Shredderwerk steht jetzt still

Die Maschinen im Herbertinger Shredderwerk stehen still. Das ist eine Konsequenz aus dem erneuten Brand in einem Schrotthaufen am Ostermontag. Prokurist Wolfgang Bausch ist sich dem Ernst der Lage bewusst: „Wir wollen das Material hier überhaupt nicht in dem Ausmaß lagern, weil das eben brandgefährlich ist.“ Angesichts eines sich zuspitzenden Notstandes auf dem Entsorgungsmarkt sieht Bausch die Politik in der Verantwortung. Im Herbst hatte er sich schon an Politiker gewandt, aber bislang kein Gehör gefunden.

Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen musste die Feuerwehr Herbertingen bei der Recyclingfirma in der Eisenbahnstraße löschen. Weithin war die Rauchsäule sichtbar, die bei manchem Erinnerungen an den verheerenden Großbrand im Shredderwerk von 2007 weckte. Die Lage war vor Ort zwar nicht annähernd so dramatisch wie damals, die Hintergründe für den erneuten Brand zeigen aber die aktuelle Gefährdung auf.

„Von dem Schrott, den wir erhalten, trennen wir 70 Prozent Eisen, zwölf Prozent hochwertige Metallgemische und leider auch 18 Prozent Abfallgemisch“, berichtet Bausch. Eben diese Abfälle haben sich in Herbertingen angehäuft und sind am Ostermontag zum zweiten Mal durch Selbstentzündung in Brand geraten. „Das ist im Prinzip wie bei einem Heuhaufen. Um die Gefahr zu verringern, werden wir den Haufen nun verkleinern und abkühlen lassen“, sagt Bausch. Damit nicht noch mehr Material anfällt, wird derzeit nichts geshreddert. „Soweit es uns möglich ist, nehmen wir nichts mehr an. Das ist für uns natürlich eine Katastrophe, weil wir auch Lieferanten verlieren.“

Nur vereinzelt Abtransport

Bausch hat die Hoffnung, dass in den nächsten Tagen einzelne Fuhren des Shredderabfalls weggebracht werden können. Aber eine langfristige Lösung sieht der Prokurist derzeit noch nicht. Ein Großteil des Materials wurde seit 2006 in eine Aufbereitungsanlage bei Leipzig transportiert. „Dort wurden nochmals Stoffe zurückgewonnen. Trotz der großen Entfernung schien uns dies auch der ökologisch beste Weg. Wir erfüllen die Recycling- und Verwertungsquoten für Altautos und Elektrogroßgeräte nicht nur, sondern übertreffen die gesetzlich vorgegebenen Quoten sogar deutlich“, sagt Bausch. Doch das hilft wenig solange er auf dem Restmüll sitzen bleibt. Denn die Anlage bei Leipzig arbeite nur noch eingeschränkt. „Die Aufbereitungsanlage kann unser Material nicht mehr annehmen, weil sie wiederum die hochkalorische Restfraktion für die energetische Verwertung nicht mehr entsorgen kann“, sagt Bausch.

Er befürchtet, dass sich diese schwierige Lage auf dem Entsorgungsmarkt noch zuspitzen wird. Die Kunststoffe, die zuvor nach China transportiert waren, seien nun hierzulande auf dem Markt. „Dieses insgesamt riesige Müllaufkommen kann von den Verbrennungsanlagen derzeit gar nicht mehr verarbeitet werden“, sagt Bausch. Seit fünf Jahren suche er nach alternativen Entsorgungswegen, um dem Shredderwerk mehr Entsorgungssicherheit zu gewährleisten. Aus ganz Süddeutschland bekam er Absagen. Mittlerweile suche er europaweit nach Lösungen, um den Shreddermüll wegzubekommen. „Aber der ist für die Verbrennungsanlagen am wenigsten attraktiv, weil er einen geringeren Heizwert hat“, sagt Bausch. Priorität bei der Verbrennung habe ohnehin der Hausmüll, sodass man als Privatperson von der schwierigen Lage auf dem Entsorgungsmarkt kaum etwas mitbekomme. „Die Problematik habe ich Politikern bereits geschildert. Dort scheint die Meinung vorzuherrschen, dass ein verbessertes Recycling die Müllverbrennung ersetzen soll. Damit ist die derzeitige Schieflage aber nicht behoben. Ohne eine Lösung müssen wir schließen“, sagt Bausch.

Ständige Brandwache

Der Brand am Ostermontag war nach rund 30 Minuten nahezu gelöscht. Einzelne Glutnester wurden ausfindig gemacht und abgelöscht. Messungen der Feuerwehr ergaben, dass es keine Auffälligkeiten an Schadstoffen in der Luft gab. Eine ständige Brandwache des Shredderwerks beobachtet die Lage.

Mehr entdecken: Feuerwehr löscht erneut Brand im Herbertinger Shredderwerk