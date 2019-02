Nach den Narren zieht die Putzkolonne durch Herbertingen

Mit Greifer, Säcken und Schubkarre sind Suchtrupps am Montagmorgen durch Herbertingen gezogen. Ihre Mission: Müll sammeln. Doch nicht etwa für eine traditionelle Dorfputzede, sondern um den Ort von den Spuren des OHA-Treffens zu befreien. Denn für die Herbertinger Narrenzunft gehört zum Feiern auch die Sorge dafür, dass es im Dorf anschließend wieder ordentlich aussieht.

Schon am Sonntagabend dreht die Kehrmaschine auf dem Schulhof an der Alemannenhalle ihre Runden. Zunftmitglieder touren durch das Dorf, um schon den gröbsten Dreck und zahlreiche Glasflaschen einzusammeln. Direkt nach dem Umzug ist eine Kehrmaschine im Einsatz, damit die Fahrbahn wieder sauber ist. Seit 9 Uhr sind am Montagmorgen mehrere Suchtrupps unterwegs, laufen systematisch Aufstellungsplatz, Umzugsweg sowie die Straßen und Plätze ab, in denen das närrische Treiben geherrscht hat. „Es ist ein bisschen wie Ostern, denn mancher Müll ist auch etwas versteckt“, sagt Anja Ritter mit einem Schmunzeln. Und so fischt die Herbertingerin aus Gebüschen und Vorgärten nicht nur Bonbonpapiere, Luftschlangen und Zigarettenschachteln, sondern auch noch manchen Silvesterböller. Dass längst nicht aller Dreck vom OHA-Treffen stammt, ist dem Suchtrupp klar. „Aber liegen lassen wir es dann natürlich trotzdem nicht, sondern nehmen es einfach mit“, sagt Uschi Schumacher.

Alle Hände voll zu tun haben die Suchtrupps an der Kirche, wo der Boden mit Bonbonpapieren, kleinen Glasfläschen und allerlei Kleinkram übersät ist. Was die Helfer aber freut: Die meisten Besucher waren zumindest so zivilisiert, die Glasflaschen heile zu lassen. „Ich hatte schon befürchtet, dass wir manchen Scherbenhaufen antreffen. Aber es ist gar nicht so schlimm wie ich erwartet hatte“, sagt Anja Ritter. Auch Stroh und Konfetti säumen noch den Umzugsweg. Einen Teil kehren die Helferinnen Sabine Straub, Sonja Frick, Uschi Schumacher und Anja Ritter zusammen. Aber allem Dreck können sie gar nicht Herr werden. „Das Konfetti ist schon ärgerlich und wird eben noch eine ganze Weile durch den Ort wehen“, sagt Straub.

Konfettiverbot missachtet

Hätten sich die Gastzünfte an die Vorgaben der Herbertinger gehalten, dann sähe es im Ort anders aus. „Denn Konfetti ist eigentlich verboten, darauf weisen wir die Zünfte extra schriftlich hin“, sagt Zunftmeister Jörg Ritter. Fruchten tut dies nicht immer. Zünfte, die bekannt dafür sind, dass sie Dreck machen, werden daher gar nicht eingeladen. Vor acht Jahren hat eine Zunft über die Stränge geschlagen, absichtlich viel Stroh verstreut. „Die haben wir dann bewusst beim nächsten OHA-Treffen nicht eingeladen und es denen auch so kommuniziert“, berichtet Jörg Ritter. Beim OHA-Treffen vor acht Jahren erlebte die Zunft am Sonntagmorgen noch eine böse Überraschung. Der Schulhof war voller Scherben. „Damals war das Zelt voll und manche Gäste, die nicht mehr reinkamen, haben ihren Frust wohl an Glasflaschen ausgelassen“, vermutet Zunftmeister Ritter. So musste die Kehrmaschine rasch eine Extrarunde drehen, damit die Gäste unversehrt zum Zunftmeisterempfang in die Alemannenhalle gelangen konnten.

Mit fetter Beute in Form von vollen Müllsäcken kehren die Suchtrupps nach dem ersten Rundgang zurück, um sich dann nach einer Stärkung erneut auf die Tour zu machen. Gesammelt werden die Spuren des Narrentreffens in zwei großen Müllcontainern. Die sind nach zwei Tagen Narrentreffen und einem Tag Aufräumen gut gefüllt.