Nach Attacke im Regionalzug: Polizei sucht Zeugen

Zu einem augenscheinlich betrunkenen Mann, der beinahe auf die Gleise am Bahnhof fällt, wurden Polizisten des Polizeireviers Bad Saulgau am Montag gegen 19.30 Uhr gerufen. Die Beamten griffen den 19-Jährigen mit mehr als 1,5 Promille und mit einer Gesichtsverletzung auf.

Auf Nachfrage gab der Mann laut Mitteilung der Polizei an, dass ihn ein Unbekannter auf einer Zugfahrt zwischen Aulendorf und Herbertingen angegriffen habe. Der genannte Zug soll um 19.06 Uhr in Aulendorf abgefahren sein. Der unbekannte Tatverdächtige soll etwa 17 Jahr alt und 1,70m-1,75m groß sein. Er soll mit einer schwarzen Jacke, einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen sein. Außerdem habe er ein europäisches Erscheinungsbild und an dem Abend auffällig weiße Kontaktlinsen getragen.

Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzungen des Mannes und brachte ihn zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Etwaige Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter Telefonnummer 07581/4820 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.